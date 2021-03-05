«Пока война не прекратится»: Киев хочет от Байдена больше санкций

Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев ждет от нового главы Белого дома Джо Байдена очередного пакета антироссийских санкций. Об этом Свириденко заявила в ходе онлайн-дискуссии «План действий Байдена в отношении Украины», организованной американским аналитическим центром «Атлантический совет» и наблюдательным советом украинского форума «Ялтинская европейская стратегия».

По ее словам, рестрикции США, среди прочего, должны быть непременно направлены против экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

«Будем весьма благодарны, если Соединенные Штаты рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима до тех пор, пока война в Украине не прекратится. И эти санкции на самом деле должны оставаться в силе, пока восточные территории и Крым полностью не вернутся под контроль Украины», — указала украинский делегат.

Она также заявила, Киев стремится укрепить военное сотрудничество с Вашингтоном для «увеличения цены за любую новую военную агрессию».

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе. ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Кроме того, в начале нынешнего года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик также заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе.

Тем не менее, в среду, 3 марта, Байден продлил на год антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине и в Крыму в 2014 году. Об этом сообщалось в документе, направленном в Конгресс от имени президента США.

Как указывалось в пояснении, ситуация вокруг Украины «по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

«По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год», — говорилось в тексте.

В ответ на это врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным намерение Вашингтона создать изоляцию России на внешнеполитической арене с помощью санкций, передает РИА «Новости».

«Байден реанимировал и активно вернулся к традиционной гегемонистской политике США. Мы будем свидетелями этой политики еще как минимум на протяжении нынешнего десятилетия. <…> Изоляции полной никогда не получится. Мир сегодня не однополярный, а многополярный, и это придется США рано ли поздно признать», — спрогнозировал политик.

При этом, он напомнил, что американские рестрикции не оказали принципиального влияния на экономику как Крыма, так и на России в целом.

В конце прошлого месяца Байден заявил, что Вашингтон «никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будет противостоять агрессивным действиям» Москвы, сотрудничая с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — заявил Байден.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым воссоединился с Россией в «достаточно строгом» соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.