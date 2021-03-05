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Внешняя политика

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Здание МИДа на Смоленской площади Здание МИДа на Смоленской площади

Москва сделает представление Лондону по антироссийской кампании

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МИД РФ призвал Лондон объяснить документы о вмешательстве в работу СМИ

Лондон пока не реагирует на скандал со своей возможной причастностью к финансированию антироссийской кампании в СМИ, поэтому Москва сделает представление британской стороне, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что британскую сторону неоднократно уличали в дезинформации по делу, к примеру, об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Посольство России сделает представление Лондону по поводу курирования британского стороной антироссийской кампании в СМИ, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

Скандал касается февральских сообщений МИД РФ о том, что Британия финансирует и управляет несколькими информационными ресурсами, а также сетью агентов влияния в соцсетях российского сегмента интернета. Такими СМИ называли «Медузу» и «Медиазону».

«Нет, мы не получили [ответа]. Но, если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения при даче ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отдельно подчеркнула, что Лондон не стал заявлять, что данные документы, раскрывающие «русофобскую, антироссийскую» деятельность, не относятся к МИД Британии.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что британская сторона «сама себя короновала в качестве борца за отстаивание свободы слова», при этом, ее неоднократно уличали в дезинформации по делу, к примеру, об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Две недели назад RT сообщал, что в сеть утекли документы Форин-офиса о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий. Информация была опубликована хакерской группой Anonymous.

По раскрытым данным, одним из подрядчиков британского внешнеполитического ведомства является компания Zinc Network, занимающаяся «сегментированием аудитории и таргетированного привлечения поддержки для двух независимых СМИ — «Медузы» и «Медиазоны».

В документах другого подрядчика – Albany — потенциальными «долгосрочными партнерами» названы ETV+ (русскоязычная служба эстонского телерадиовещания), латвийский LTV, литовский LRT, Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) и другие СМИ.

В материале также упоминается, что в 2017 году на саммите Евросоюза тогдашняя премьер Британии Тереза Мэй раскрыла планы Лондона квалифицировать Россию в качестве «враждебного» государства. Политик также анонсировала выделение Лондоном в течение последующих пяти лет более £100 млн на борьбу с «угрозой российской дезинформации».

«Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», — написала в этой связи Захарова в Facebook.

В апреле прошлого года Захарова указывала на необходимость оштрафовать британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» за формирование негативного восприятия России. Дипломат обращала внимание на то, что «тотально все», что рассказывает канал о России представляет собой «тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности».

«Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении «Би-би-си» должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», — подчеркивала Захарова.

Она напоминала, что британский регулятор «любит штрафовать» российские СМИ за несбалансированную подачу.

«Когда уже до «Би-би-си» доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», — детализировала представитель российского дипведомства.