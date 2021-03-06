Les Echos: Москва и Париж тайно выслали дипломатов

Российское министерство иностранных дел, так же как и посольства России в Париже и Франции в Москве, отказалось комментировать публикацию во французском издании Les Echos о том, что в прошлом году стороны тайно выслали дипломатов.

«Не комментируем», — сказали ТАСС в российском дипведомстве. В пресс-службе российского посольства в столице Франции в ответ на запрос РИА «Новости» ответили: «Не комментируем утечки в СМИ». Комментарий МИД Франции пока получить не удалось, отмечает ТАСС.

«Без комментариев» — вот и весь комментарий, который предоставило посольство Франции в Москве», — говорится в материале Les Echos.

Газета ранее опубликовала статью, в которой утверждалось со ссылкой на «надежные источники», что в прошлом году Франция выслала «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже». Его «застали в момент совершения акта шпионажа».

Россия, как отмечает Les Echos, пошла на зеркальные меры и выслала из французского посольства «одного из дипломатов экономического отдела». «Публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось», — констатировало издание.

При этом Les Echos находит и обоснование такой скрытности. «В конце 2020 года страны пытались сохранить, по крайней мере внешне, хорошие отношения, несмотря на новый всплеск напряженности на фоне предполагаемого отравления Алексея Навального», — пишет газета.

Французские журналисты отметили, что высылка дипломатов произошла на фоне регулярных контактов глав России и Франции, а также в то время, когда стороны договорились о поддержке французских малых и средних предприятий на российском рынке.

По данным издания, взаимная высылка сотрудников дипмиссий является «еще одним сигналом наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем».

Тем не менее именно президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале, выступал за налаживание контакта с Россией.

«Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности», — отметил он. Макрон подчеркнул, что «архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией». Он добавил, что «этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе».

Тогда же он призвал европейские страны «вместе создать — и воссоздать — повестку и архитектуру безопасности». По его словам, НАТО необходима новая концепция, так как старая уже изжила себя.

Макрон отметил, что эта новая концепция «будет определять действия» европейских держав в рамках НАТО «в ближайшие годы и создаст фундамент для архитектуры безопасности». Но общая архитектура безопасности, как считает глава Франции, предполагает диалог с Россией.

Макрон не впервые критикует НАТО. Он считает, что Европе пора перестать ориентироваться на США. По мнению главы Франции, европейским странам надо самостоятельно выбирать свой политический путь. После Мюнхенской конференции он обращал внимание, что геополитическая логика Североатлантического альянса «продолжает раскалывать Европу».

В ноябре 2020 года глава пятой республики предлагал «переосмыслить полезные формы сотрудничества» и «восстановить баланс отношений», так как НАТО «больше не предлагает полезных решений». В этом, как заверял Макрон, поможет независимая оборонная политика Европы.

В 2019 году французский лидер сделал резонансное заявление о том, что НАТО переживает «смерть мозга». Тогда же он подчеркнул, что «Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу».