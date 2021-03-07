«Женщина без материнства неполноценна»: за что политиков обвиняли в сексизме

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Эту фразу экс-президент США Дональд Трамп сказал в частной беседе с ведущим передачи Access Hollywood в 2005 году. Пленку разговора опубликовал The Washington Post во время президентской гонки 2016 года. После этого в США разгорелся настоящий скандал, СМИ по очереди публиковали другие свидетельства пренебрежительного отношения Трампа к женщинам.

После публикации видео политик заявил, что разговор носил шуточный характер, однако позже все же извинился за свои высказывания и признал, что сказал «глупые вещи». Проблема, однако, состоит в том, что это далеко не единственная оскорбительная фраза, которую говорил бывший президент.

Так, например, в 2016 году в своем Twitter Трамп писал: «Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить своего мужа, что заставляет ее думать, что она может удовлетворить Америку?» А в 2013-м политик, комментируя случаи сексуального насилия в армии, заявил, что этого следовало ожидать в связи с совместной военной службой мужчин и женщин.

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Белорусский президент допускал сексистские высказывания, не только обосновывая необходимость развития сферы ЖКХ. Часто подобные слова звучали во время президентских выборов, когда конкуренцию ему составляли женщины. В 2015 году Лукашенко утверждал, что «человек в юбке» не сможет исполнять все президентские полномочия. В 2020-м говорил, что белорусское общество «не созрело для того, чтобы голосовать за женщину». Конституция республики, по его словам, не приспособлена под главу государства женского пола, потому что «президент обладает сильной властью».

Эти заявления в прошлом году придали новый оттенок протестам, начавшимся в августе после выборов президента. Учитывая, что лидерами демонстраций стали три женщины — Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — борьба в их лице с Лукашенко стала также носить характер гендерного равноправия.

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Так президент Украины Владимир Зеленский говорил в Париже, рассказывая о туристической и инвестиционной привлекательности Украины.

Многих женщин возмутило это высказывание президента. В социальных сетях появилось множество постов под хештегами «я_не_бренд» и «#я_тобi_не_бренд». Впоследствии активистки движения Femen неоднократно устраивали акции на мероприятиях, на которых появлялся Зеленский.

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Так Виктор Янукович, занимая пост президента Украины, рассказывал о способах «включить» украинскую экономику на Всемирном экономической форуме в Давосе. Таким образом, Янукович считал украинских женщин дополнительным аргументом в пользу привлекательности страны.

За год до этого, в 2010 году, во время президентских выборов Янукович отказался от теледебатов со своей оппоненткой Юлией Тимошенко, предложив ей «показывать свои прихоти на кухне».

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Эту фразу президент России Владимир Путин сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Таким образом он объяснял, что работает без выходных, потому что он — мужчина.

В 2018-м российский лидер стал объектом критики немецких журналистов после того, как на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он подарил ей букет цветов. Издание Bild посчитало этот шаг осознанным проявлением сексизма. По мнению комментатора, «цветы нужны были, чтобы напомнить Меркель, что она женщина».

Однако руководитель протокола первого президента России Владимир Шевченко позже рассказал журналистам, что такой жест соответствует протокольной практике главы государства: «Вне зависимости от того, рабочая это встреча, или нет, но женщине полагается подарить букет цветов. Канцлер приехала в резиденцию, и президент, естественно, встретил ее с цветами».

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Так президент Бразилии Жаир Болсонару ответил конгрессвумен Марии до Розарио, когда она назвала его насильником.

После этого инцидента суд приговорил Болсонару к выплате $2,5 тыс. Через несколько лет, в 2017 году, политика снова обвинили в сексизме, когда он заявил, что рождение дочери было для него «моментом слабости», в отличие от рождения четверых сыновей.

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Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что настоящая причина, по которой женщины голосуют за лейбористов, заключается в их естественном «непостоянстве».

В 2018 году премьер-министр сказал, что его оппонент, бывший лидер Лейбористской партии, Джереми Корбин ведет себя «как девчонка». Когда в 2019 году он обратился к лейбористке Эмили Торнберри «Леди Нуджи», то есть по фамилии ее супруга, хотя депутат сохранила свою девичью фамилию, Джон Беркоу, который на тот момент занимал пост спикера Палаты общин, обвинил его в сексизме.

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В 2014 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на женской конференции в Стамбуле заявил, что женщины не равны мужчинам, «потому что это противоречит законам природы». Он также сказал, что феминистки не понимают важности материнства в исламе: «Наша религия дала женщинам призвание материнства феминистки не могут этого понять».

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Так главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Сугу прокомментировал новость о свадьбе между известным певцом Масахару Фукуямой и актрисой Кадзуэ Фукиси в 2015 году.

Феминистки обвинили чиновника в сексизме. Политику пришлось извиниться, в свое оправдание он сказал, что таким образом он просто выражал свою радость по поводу брака известных поп-звезд.