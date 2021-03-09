«Нужны хоть какие-то правила»: что обеспокоило Космические войска США

Международные договоренности, существующие в настоящее время, не регулируют в достаточной степени вопросы деятельности в околоземном пространстве, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью журналистам газеты The New York Times. Он подчеркнул, что в данной сфере требуются новые нормы.

Реймонд изложил свое видение, как для Космических сил США может измениться ситуация в ближайшие 50 лет.

По его словам, он хотел бы «провести дискуссию относительно норм поведения». Как оценивает военный, сегодня «нет иных правил», кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе. «Я бы очень хотел, чтобы были какие-то правила игры, мы работаем над этим в очень тесном сотрудничестве с нашими партерами», — подчеркнул генерал.

Он обратил внимание на возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай. По его словам, они вызывают опасения у американской стороны. Как подчеркнул генерал, противники Вашингтона понимают, как важно для США использовать космические системы, и развивают возможности с тем, чтобы лишить американцев доступа к околоземному пространству. Он напомнил о лазерах, «которые могут ослепить или нарушить работу наших систем».

Как подчеркнул военный, «и у Китая, и у России есть ряд лазерных установок различной мощности». Американский генерал выразил мнение, что их предназначение заключается в том, чтобы с Земли можно было уничтожить, повредить или помешать Соединенным Штатам использовать спутники.

Реймонд выступил с утверждением, что у Пекина и Москвы есть противоспутниковые ракеты и другие системы.

«У обоих государств есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. Все эти угрозы имеются на данный момент. Мы говорим не о том, что произойдет в будущем», — уточнил военачальник.

Кроме того, он сделал заявление, согласно которому российская сторона якобы приводила в действие спутник, предназначенный «для уничтожения спутников США на низкой околоземной орбите». Реймонд выразил мнение, что и у Китая есть «спутник, у которого есть роботизированная рука» для воздействия на другие аппараты.

Пентагон в декабре прошлого года обвинил Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В Вашингтоне тогда напомнили, что разработка и развертывание нескольких типов противоспутникового оружия противоречит «дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе».

Аналогичное заявление Соединенные Штаты сделали в апреле того же года. В Пентагоне тогда подчеркнули, что оружие, о котором идет речь, способно уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — 160–2000 км).

Сама российская стороны при этом, как утверждал Реймонд, не собирается сворачивать свои программы, направленные на создание противокосмического оружия.

«Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», — говорил Реймонд.

О том, что Россия проводит испытания космического противоспутникового оружия, в Соединенных Штатах говорили и в июле прошлого года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала заявления Реймонда «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». К тому же, она подтвердила, что Москва готова вести обсуждение космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.