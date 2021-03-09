«Крайняя обеспокоенность»: в Кремле ответили на анонс кибератак со стороны США

В Кремле оценили сообщения СМИ о том, что власти США планируют провести кибератаку на внутренние российские системы. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание [газета The New York Times] допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это повод для «крайней обеспокоенности». По словам представителя Кремля, «это не что иное, как международная киберпреступность».

Песков в очередной раз повторил позицию Москвы относительно недавних кибератак на правительственные учреждения США (американцы уверены, что за нападением стоит Москва): «РФ неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма».

В воскресенье, 7 марта, американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила, что американские власти планируют в течение ближайших трех недель несколько раз атаковать российские электронные системы, которые связаны с властями страны.

Издание утверждает, что американские «контрудары» будут неочевидными, тем не менее, предполагается, что о них узнают руководство России, разведка и военные.

Кроме того, в материале отмечается, что США также намерены ввести антироссийские санкции в качестве «ответа» на приписываемую России хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Собеседники NYT пояснили, что президент США Джо Байден подпишет исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем. По его мнению, в будущем эта мера поможет предотвращать кибератаки.

В начале января этого года в сети появилось заявление, составленное Агентством по кибер- и инфраструктурной безопасности США (CISA) вместе с ФБР и другими американскими структурами. В документе отмечалось, что масштабную кибератаку на клиентов фирмы SolarWinds якобы совершили хакеры, которые связаны с Россией. Им удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое загрузили и использовали затем тысячи клиентов компании.

Американские специалисты подчеркнули, что из-за атаки пострадали несколько учреждений США, которые связаны с правительством страны, а также 400 крупнейших предприятий Соединенных Штатов. В Вашингтоне уверены, что цель этой атаки — получение разведданных. Но преступникам якобы это не удалось сделать.

Байден неоднократно заявлял, что найдет способ наказать Россию. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в конце февраля заявил, что администрация американского президента намерена использовать разные методы для достижения этой цели. Он подчеркивал, что это будут «не просто санкции» — американская сторона планирует применять «видимые и невидимые» инструменты.

Российская сторона категорически отвергла все обвинения Вашингтона, заявив, что не причастна к подобным преступлениям.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина это неоднократно подчеркивал. Песков обращал внимание, что обвинения России в причастности «являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».