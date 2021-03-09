«Это — азиатская весна»: как молочный чай объединил борцов с Китаем

Протесты против военного переворота в Мьянме продолжаются уже больше месяца, но в последний день февраля их масштаб обрел международный характер. По всей Азии активисты вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с демократическим движением Мьянмы.

Фотографии молодых людей, вскидывающих салют с тремя пальцами — жест, заимствованный из трилогии фильмов «Голодные игры» и ставший ставший символом протестов в Таиланде — заполнили азиатский сегмент интернета с хэштегом #MilkTeaAlliance («Союз молочного чая»).

Это интернет-движение объединило тайваньцев, сопротивляющихся экспансии Китая; жителей Гонконга, которые выступают против репрессивных законов Пекина; протестующих против монархии тайцев; борцов с военным переворотом в Мьянме и других сторонников демократического движения в Азии.

Чувство солидарности, объединившее людей со столь разными целями, отображается в лозунге, который протестующие используют на своих плакатах: «Это — наша азиатская весна».

Еще год назад сложно было представить появление такого паназиатского демократического движения. Сам «Союз молочного чая» начинает свою историю в апреле 2020 года как неудачное высказывание в Twitter.

Тогда тайский актер сделал репост изображения, на котором Гонконг был указан как отдельная от Китая страна. Это вызвало резкую реакцию его китайских фанатов. Часто агрессивно настроенные китайские пользователи, известные своими националистическими и экспансионистскими настроениями, массово и в грубой форме стали требовать извинений.

Пост был удален, извинения были принесены, но конфликт на этом не закончился. За актера вступились его соотечественники, в результате чего в сети развязалось масштабное китайско-тайское противостояние, на которое даже реагировало посольство КНР в Бангкоке.

Вскоре к тайским «интернет-бойцам» присоединились добровольцы из Гонконга и Тайваня — «редкий момент региональной солидарности», как писала об этом The Telegraph.

В ответ на поддержку анти-пекинских настроений со стороны тайцев, пользователи из Тайваня и Гонконга поддержали протестующих Таиланда, чьи демонстрации против правительства и монархии продолжаются с февраля прошлого года.

Главным объединяющим мотивом для протестно настроенных молодых людей из разных стран стала именно вражда к КНР. Молочный чай стал символом их антикитайской солидарности, поскольку в тех или иных вариациях этот напиток считается национальным во многих странах Юго-Восточной Азии. А вот в самом Китае чай с молоком не пьют.

В последующие месяцы к движению присоединялись и пользователи других стран. Так, в период военных столкновений на спорных участках китайско-индийской границы, #MilkTeaAlliance поддержали индусы. А после конфликта Австралии и Китая из-за призыва австралийского правительства к расследованию причин начала пандемии COVID-19, в клуб вошли и пользователи с шестого континента.

Последние, к слову, в движении не прижились. Может, из-за большей близости к западной цивилизации, а может из-за отсутствия в их культуре национального вида молочного чая.

Издание OZY впоследствии достаточно емко описало движение Milk Tea Alliance как «добровольческую армию Азии, восстающую против китайских интернет-троллей».

Военный переворот в Мьянме, однако, все изменил. Движение активно поддержало протестующих, которые быстро стали его частью. Многочисленные арт-посты, на которых Мьянма, Таиланд, Гонконг и Тайвань изображаются как основа «Союза молочного чая», становились вирусными.

Однако в Мьянме антикитайская повестка не была определяющей. Так движение эволюционировало в широкий антиавторитарный фронт, выступающий за демократические преобразования во всей Азии.

Профессор политологии Университета Чулалонгкорн в Таиланде Титинан Понгсудхирак в комментарии для DW выразил мнение, что растущее транснациональное движение «соединило вместе устремления молодого поколения по всей Азии, отдающего предпочтение демократическим нормам и ценностям и сопротивляющегося авторитаризму в своих странах и за их пределами».

К моменту начала протестов в Мьянме Milk Tea Alliance был уже не просто способом демонстрации азиатской солидарности.

В рамках движения его сторонники активно делились друг с другом проверенными методиками организации и проведения протестов.

Кульминацией этой активности стали протесты 28 февраля, когда сторонники движения массово и децентрализованно стали выходить на улицы. К акции солидарности присоединились не только «традиционные члены» «Союза молочного чая» из Гонконга, Тайваня, Таиланда, Индии и Мьянмы, но также молодые люди из Малайзии и Индонезии.

«Сегодня мы стали свидетелями транснациональной солидарности в рамках #MilkTeaAlliance. Это больше не просто хэштег. Вы превратили его в движение», — так оценил эту акцию аккаунт Milk Tea Alliance в Twitter.

Today we witnessed transnational solidarity across #MilkTeaAlliance. It is no longer just a hashtag. You made it a movement — Milk Tea Alliance (@AllianceMilkTea) February 28, 2021

Однако врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов предостерегает от переоценки потенциала «Союза молочного чая».

«Milk Tea Alliance — одно из многих движений, которые довольно быстро возникают. И неизвестно, куда оно будет развиваться.

Сейчас у них есть только демократический лозунг, который сам по себе очень хороший и очень хорошо выглядит. Но абсолютно непонятно, что с этим делать дальше», — говорит эксперт «Газете.Ru».

По его словам, движению нужна программа и нужно четкое понимание того, что такое демократические свободы — «не как лозунг, а как план действий».

Кроме того, Маслов указывает на проблему отсутствия лидера, который мог бы эту платформу оформить: «В первую очередь платформу идеологическую — которая потом будет разгоняться по интернету. В таком случае, да: Milk Tea Alliance сможет вырасти в довольно серьезное движение».

«Это скорее мирный протест, мирное возмущение действиями властей. Но как дальше с этими мирными протестами выступать против, например, тех же военных Мьянмы — сказать сложно», — резюмирует эксперт.