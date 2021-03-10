Спорный закон: Пашинян считает, что уволил главу Генштаба

Глава армянского Генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, поскольку указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армен Саркисян, но в то же время и не обжаловал его в конституционном суде, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Вместе с тем Саркисян 10 марта направил в КС заявление, в котором попросил определить вопрос соответствия конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», по которому назначается и увольняется глава Генштаба.

В пресс-службе президента объяснили подачу такого заявления «проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении» Гаспаряна и последующих правовых процессов. Как отметил Саркисян, ответ КС может оказать «серьезное влияние на текущие решения».

В Генштабе при этом отмечали, что, в соответствии со ст.168 Конституции Армении, у суда нет полномочий решать вопрос по снятию главы Генштаба. Саркисян не мог отправить в КС проект указа об отставке Гаспаряна, поэтому решил оспорить положения закона «О воинской службе», регулирующего кадровые вопросы вооруженных сил. В штабе обратили внимание, что Саркисян действовал в соответствии с конституцией страны.

Как заявили вечером 9 марта в аппарате президента Армении, различные политические силы формируют неверное мнение о том, что 9 марта — крайний срок для обращения президента в конституционный суд, хотя крайнего срока нет.

Пашинян принял решение об увольнении с занимаемой должности Гаспаряна после того, как военные потребовали отставки правительства и премьера.

Военные предъявили такое требование после того, как своей должности лишился замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, не согласившийся с критикой Пашиняном российских ракетных комплексов «Искандер». Армянский премьер утверждал, что они оказались неэффективными в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Но позже в пресс-службе премьер-министра его слова об «Искандерах» объяснили тем, что Пашинян был дезинформирован и назвали российское оружие «одним из лучших в мире».

Эта ситуация вызвала очередную волну политического кризиса в Армении, которая началась после того, как 25 февраля Оник Гаспарян и высший командный состав призвали Никола Пашиняна к отставке. Премьер назвал это заявление попыткой военного переворота. Он дважды направлял ходатайство об увольнении главы Генштаба Армену Саркисяну, но тот отказался увольнять Оника Гаспаряна и вернул соответствующий указ Пашиняну с возражениями, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата президента.

«Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил», — подчеркивали в пресс-службе аппарата президента.

Вместе с тем Саркисян обратил внимание, что не поддерживает ни одну из политических сил. Указ об увольнении Гаспаряна, по его словам, противоречит конституции.

После начала нового кризиса в стране оппозиция провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.

Изначальной причиной требования оппозиции об отставке Пашиняна стали подписанные 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также Николом Пашиняном мирные соглашения по Нагорному Карабаху. Эти договоренности считают капитуляционными для Армении, поскольку Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский районы, часть Газахского, а также Лачинский район, за исключением Лачинского коридора шириной в пять километров для связи Нагорного Карабаха с Арменией. Пашинян назвал это соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но объяснил, что другого выхода не было.