«Политическое преследование»: каталонских депутатов лишили неприкосновенности

Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников, экс-членов кабмина испанского региона Антони Комина и Клару Понсати. Снятие иммунитета с каталонских политиков поддержали 400 евродепутатов, а против высказались более 240.

Голосование проходило в тайном режиме и теперь Пучдемон, Комин и Понсати могут столкнуться с возобновлением рассмотрения запросов об их экстрадиции в Испанию, где каталонских политиков обвиняют в проведении незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом дела Пучдемона и Комина будут рассматриваться в судах Бельгии, а Понсати займется правосудие Великобритании.

Сам бывший лидер каталонского правительства уже объявил, что готов предстать перед бельгийским судом. По его словам, он вместе со своими коллегами собирается оспорить решение Европарламента в Европейском суде общей юрисдикции.

«Это грустный день для Европарламента, мы потеряли наш иммунитет, но Европейский парламент потерял больше, и как следствие, потеряла европейская демократия. Это очевидный случай политического преследования», — подчеркнул Пучдемон.

Однако в Испании это решение восприняли в несколько ином ключе. Как заявил глава испанского МИДа Аранчи Гонсалес Лайи, ЕП продемонстрировал, что депутаты не могут иметь преимущества для защиты от того, чтобы предстать перед национальным правосудием.

Тут стоит указать, что Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. Основой для этого послужил референдум, на котором более 90% выступили за отделением региона, правда, при явке всего в 43,03%. Мадрид результаты плебисцита не признал, также как и решение парламента Каталонии, в итоге в регионе ввели прямое управление, местных лидеров сепаратистов арестовали, а Пучдемона, Комина и Понсати объявили в национальный и европейский розыск.

Впоследствии испанский суд приговорил ряд каталонских политиков к тюремных срокам за попытку провозглашения независимости региона, но троица беглецов избежала этой участи благодаря избранию в качестве депутатов Европарламента в 2019 году.

Еще до избрания Пучдемона, Комина и Понсати евродепутатами Бельгия отказалась их экстрадировать в Испанию, по всей видимости, теперь этот вопрос будет обсуждаться вновь.

«Вероятно, бельгийское правосудие будет максимально тянуть с ответом на вопрос о возможной экстрадиции каталонских политиков, чтобы не провоцировать никаких проблем и обвинений внутри своей страны. В частности, в том, что они отдают людей, которые преследуются по политическим мотивам, в Испанию», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

Как пишет Politico, голосование за лишение неприкосновенности Пучдемона, Комина и Понсати во многих отношениях лишь подчеркнуло то, в какой степени каталонские политики сумели превратить региональный испанский конфликт в головную боль для Евросоюза, получив места в ЕП и сбежав из Испании в Бельгию.

С точки зрения обозревателей издания, вряд ли потеря иммунитета приведет к завершению юридической эпопеи вокруг каталонских политиков, поскольку в начале 2021 года суд Бельгии отказал в экстрадиции еще одного бывшего представителя правительства Каталонии Луиса Пуиги.

Согласно судебному решению, Верховный суд Испании не обладает компетенцией для подобных разбирательств. Более того, в бельгийском суде констатировали, что существует риск несоблюдения презумпции невинности Пуига в случае его возвращения в Испанию и, следовательно, подвергнется нарушению основных прав.

По версии The New York Times, дело каталонских сепаратистов разделило политиков в Брюсселе: многие из них не хотят создавать прецедент судебного преследования законодателей из-за политической деятельности.

Пока неизвестно, какую сторону займут бельгийские суды, но в любом случае рассмотрение запроса об экстрадиции Пучдемона и Комина займут месяцы, не говоря уже о разбирательстве в отношении Понсати в Великобритании.

При этом если суды в итоге откажут Испании в выдаче беглых каталонских политиков, то по факту они спокойно продолжат заседать в Европарламенте. Единственное, без особых прав иммунитета, так как оспорить решения ЕП сепаратисты могут лишь в суде ЕС.

Впрочем, наибольший интерес вызывает то, как возможное возобновления преследования каталонских политиков отразится на самом регионе, где на февральских региональных выборах уверенную победу одержали сторонники независимости Каталонии — партии «Левые республиканцы» и «Вместе за Каталонию». Они активно готовятся сформировать правительство, отказываясь от сотрудничества с партией премьера Испании Педро Санчеса.

С точки зрения Георгия Филатова, фигура Пучдемона для каталонцев все еще важна, как и остальных политических заключенных, которые осуждены в Испании за попытку государственного мятежа.

«Все эти фигуры важны, они симоволические и любые повороты в их отношении будет подогревать страсти в Каталонии — провоцировать протестные акции, манифестации и демонстрации.

Если этих каталонских политиков выдадут Испании, то это, вероятно, вызовет новую и еще более мощную волну протестов. Однако перспектива того, что их действительно экстрадируют не очень большая, да и будет это еще очень нескоро», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, регион и так сталкивается с массовыми демонстрациями, вызванными арестом испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за призывы к террористической деятельности, резюмировал Филатов. Протесты подогревает продолжительный локдаун, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, и собственная повестка Каталонии — борьба за независимость.