«Памятник белому превосходству»: из Капитолия Теннесси вынесут лидера Ку-клукс-клана

Из Капитолия штата Теннесси уберут бюст лидера Ку-клукс-клана и генерала войск Конфедерации Нейтана Бедфорда Форреста. Такое решение было принято на заседании исторической комиссии, созданной властями штата, большинством голосов.

Памятник перенесут в Государственный музей и снабдят его поясняющей информацией. Форрест родился в штате Теннеси. Он был обвинен в военных преступлениях при сражении при Форте Пиллоу за убийство безоружных афроамериканцев, находившихся в расположении армии противника. Считается, что после войны он участвовал в создании Ку-клукс-клана, однако сам генерал отрицал этот факт.

Помимо этого, будут перемещены бюсты адмирала Дэвида Фаррагота, возглавлявшего ВМС Конфедерации, а также адмирала Альберта Гливса, служившего во время испано-американской и Первой мировой войны.

Исполнительный директор музея Эшли Хоуэлл сказала членам комиссии, что не предвидит никаких проблем с включением трех бюстов в экспозицию музея, поскольку они и так принадлежат его коллекции.

Губернатор штата Роберт Ли заявил, что это должно произойти как можно скорее. Именно с его подачи дискуссия о памятнике поднялась на государственном уровне.

В июле прошлого года, в разгар протестов Black Lives Matter, Ли обратился в историческую комиссию штата с просьбой рассмотреть вопрос о перемещении памятника в Государственный музей, «где он может стать частью экспозиции, которую можно изучать и видеть в полном контексте».

«Форрест олицетворяет боль, страдания и жестокие преступления, совершенные против афроамериканцев, и эта боль очень реальна для наших соотечественников, которые ходят по залам нашего Конгресса и думают, как он может быть одним из девяти бюстов, возведенных в почетное место», — сказал Ли в видеообращении к исторической комиссии.

При этом ранее политик выступал против удаления памятников, относящихся к периоду Конфедерации, однако после вступления в должность губернатора в начале 2019 года его позиция изменилась.

«Удаление бюста Нейтана Бедфорда Форреста из Капитолия подтолкнуло бы нас на шаг ближе к тому, чтобы история, которую мы выбираем для празднования и чествования в наших общественных местах, отражала уважение и достоинство всех жителей Теннесси», — заявил он.

Местное отделение Американского союза защиты гражданских свобод поддержало этот шаг, заявив, что, когда посетителей Капитолия «приветствует памятник рабству и белому превосходству, это посылает четкий сигнал, что правительство одобряет угнетение и неравенство, которые олицетворяет бюст».

В ходе заседания исторической комиссии выступил также адвокат наследников Форреста, который утверждал, что никаких оснований, кроме как эмоциональных, для перенесения бюста нет.

Однако это решение еще не ставит точку в истории с удалением памятника. Спикер Палаты представителей штата Кэмерон Сэкстон и вице-губернатор Рэнди Макнелли в конце февраля направили письмо генеральному прокурору с просьбой высказать свое мнение по этому вопросу и оценить законность процедуры. Они утверждают, что историческая комиссия не уполномочена решать подобные вопросы. Этот же аргумент приводился в иске, который подала организация «Сыновья ветеранов Конфедерации».

«Впервые государство рассматривает вопрос об удалении памятника или статуи, защищенной законом об охране наследия штата Теннесси», — заявил вице-губернатор.

Макнелли является одним из главных противников перемещения бюста. Он предлагал добавить историческую справку к памятнику, оставив его в Капитолии. Представитель вице-губернатора после голосования исторической комиссии заявил, что политик руководствуется не личными предпочтениями, а настаивает на соблюдении закона. Согласно закону штата Теннесси, решение исторической комиссии должно сперва получить одобрение строительной комиссии.

Дискуссия вокруг бюста Нейтана Бедфорда Форреста в Капитолии ведется уже несколько лет. За ее удаление выступал еще бывший губернатор-республиканец Билл Хаслам. При этом в 2017 году историческая комиссия отказалась переносить памятник. Однако спустя несколько лет позиция многих членов изменилась.

Впрочем, во время протестов Black Lives Matter подобные дискуссии разгорелись с новой силой. Из доклада Южного правового центра по борьбе с бедностью, опубликованного в августе, следует, что всего за время протестов были удалены 59 символов Конфедерации. В частности, в Нью-Йорке демонтировали бронзовый памятник Теодору Рузвельту верхом на лошади в сопровождении пеших индейца и африканца. Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).

Для сравнения, за весь 2019 год такой участи подверглись всего 16 памятников.

Бюст Нейтана Форреста находится в Капитолии с конца 1970-х годов. Памятник Альберту Гливсу был выставлен в 1939 году, когда историческая комиссия приняла решение создать в Капитолии галерею офицеров военно-морского флота «Гавань героев». Бюст Дэвида Фаррагота был помещен в 1946 году.