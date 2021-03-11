«Долгий процесс»: японский политолог рассказал о стратегии возврата Курил

Японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао считает, что если власти Японии покажут, что «готовы и способны» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, то это поможет решить «территориальный вопрос».

«Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», — приводит его слова РИА «Новости».

В то же время дипломат уверен, что в ближайшем будущем такой сценарий невозможен.

Он считает, что Японии необходимо «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Но это не означает бездействие в настоящее время. Сейчас, как отметил Каватао, Токио должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение [1945 года] само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

Вместе с тем он призвал японские власти «соблюдать спокойствие и хладнокровие» и избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ. «Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», — сказал политолог.

Каватао долгое время работал в японском министерстве иностранных дел. В настоящее время политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда как приглашенный профессор.

Основным камнем преткновения отношений Москвы и Токио является отсутствие договора об урегулировании территориальных споров. Документ так и не был подписан после Второй мировой войны. Основное препятствие — это желание Японии владеть Южными Курилами (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Токио считает их своими, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает: эти территории вошли в состав СССР по итогам войны, соответственно суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению.

Москва и Токио долгое время вели переговоры об урегулировании спора на основе советско-японской Совместной декларации от 1956 года. В документе прописано, что Москва готова рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана Токио, но после заключения мирного договора. Последующие переговоры до сих пор ни к чему не привели. Япония должна признать, что Южные Курилы принадлежат России, обращала внимание Москва.

Ранее в некоторых СМИ появились предположения, что после смены власти в России Южные Курилы могут перейти Японии. В Кремле посоветовали не читать такие издания.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений», — посоветовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем не менее японские власти не оставляют этот вопрос. Ранее генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио будет и дальше добиваться решения территориального вопроса с Москвой, несмотря на недавние поправки к Конституции России, которые запрещают отчуждение территорий, передает РИА «Новости».

В МИД России ответили, что вопрос возможной передачи части Курильских островов, согласно Конституции России, нельзя даже обсуждать. Но Москва, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, готова к переговорам.

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать», — так Захарова ответила журналисту Антону Красовскому на вопрос о том, не стоит ли России «отдать» Курильские острова Японии для заключения мирного договора.

«Мы готовы к переговорам [по мирному договору]. Мы их вели, все время переговариваемся. Мы, с одной стороны, готовы [к переговорам], переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных», — добавила она, отметив, что Россия верит в развитие нормальных двусторонних отношений с Токио.