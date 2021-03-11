Страна без власти: кланы не поделили Сомали

Политический кризис в Сомали привел к участившимся атакам террористов. 5 марта в центре столицы Могадишо, возле популярного ресторана Lul Yamani, взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 25 человек. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Аш-Шабааб» (входит в «Аль-Каиду» (организация запрещена в России), обе организации запрещены в РФ).

До этого террористы ворвались в тюрьму в городе Босасо. По меньшей мере восемь сотрудников правоохранительных органов были убиты и более 400 заключенных смогли бежать.

Как минимум два человека погибли 28 февраля в Могадишо во время покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали генерала Абаса Амина Али, сам он остался жив. Рядом с проезжавшим автомобилем, где находился генерал, была взорвана самодельная бомба, его охранники погибли.

В середине февраля взорвался заминированный автомобиль недалеко от здания парламента. 31 января пять человек, а также четверо нападавших были убиты в результате террористической атаки на гостиницу Afrik.

«Когда смотришь на зверства, совершаемые террористическими группами в Могадишо, совершенно очевидно, что «Аш-Шабааб» пользуется политическими волнениями и тупиком, в который зашли выборы. Если этот вопрос не будет решен в срочном порядке, джихадисты будут продолжать совершать смертоносные нападения», — сказал DW сомалийский эксперт по вопросам безопасности Абдуллахи Хаши.

Сомали имеет уникальную избирательную систему. Старейшины кланов выбирают членов нижней палаты парламента, в то время как региональные парламенты определяют состав верхней палаты. Парламент назначает президента, который выдвигает кандидатуру премьер-министра.

На протяжении нескольких лет администрация президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, известного в народе под именем «Фармаджо», обещала провести в стране первые с 1969 года полностью «демократические прямые всеобщие выборы». Переговоры о проведении парламентских выборов начались в прошлом году между правительством страны и региональными властями. В июле из-за отсутствия прогресса в этом направлении с поста премьер-министра был снят Хасан Али Хайр, на его место президент Сомали назначил Мохаммеда Хусейна Робле.

8 февраля истек срок президентских полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. Парламентские выборы должны были пройти в первой половине февраля, однако политические силы так и не смогли к этому моменту договориться между собой по некоторым вопросам, связанным с процедурой голосования.

Временная конституция Сомали предусматривает, что спикер парламента временно берет на себя полномочия президента в случае его смерти или недееспособности, однако там нет положений о том, кто примет на себя ответственность в случае истечения срока полномочий президента при отсутствии политических соглашений. Полномочия бывшего президента Хасана Шейха Махмуда в свое время были продлены на год, на это же надеется и Фармаджо, пишет The East African.

12 кандидатов в президенты от оппозиционных партий объединились в совет оппозиции. Они выступают против выдвижения Мохамада Абдуллахи Мохамада, утверждают, что он назначил в избирательные комиссии своих соратников, а также настаивают на создании национального переходного комитета, который проведет парламентские выборы.

В состав комитета, по их мнению, должен войти совет оппозиции, главы обеих палат парламента, а также представили государственных и общественных структур.

«Президент несет единоличную ответственность за задержку голосования. У него было четыре года на организацию выборов, но он этого не сделал. Теперь его срок полномочий истек», — заявил Al Jazeera сенатор от оппозиции Ильяс Али.

«Мандат государственных учреждений, как исполнительных, так и законодательных, истек. То, что мы наблюдаем сейчас, — это неопределенность. Нам всем необходимо знать, как долго будет находиться у власти уходящая администрация и когда состоятся выборы», — цитирует DW кандидата в президенты от оппозиции Омара Абдулкадира.

Глава штата Пунтленд рассказывал, что Мохамед в частной беседе хвастался тем, что за ним стоит достаточное количество вооруженных сил страны, чтобы оставаться у власти столько, сколько он захочет.

Параллельно с этим в стране начались протесты, которые переросли в столкновения. 19 февраля правоохранительные органы открыли огонь по демонстрантам. Как сообщает Somali Guardian, около 20 человек погибли и получили ранения. В том числе под обстрел попал бывший премьер-министр Хасан Али Хайре, который позже обвинил власти в попытке убийства.

Позже глава правительства Сомали на встрече с советом оппозиции убедил его представителей отложить протесты и принес извинения за насилие. Очередной раунд переговоров должен начаться на днях. 9 марта лагерь в столице Сомали, где расквартированы вооруженные силы Африканского Союза и расположены дипломатические представительства западных стран, подвергся минометному обстрелу. Местное издание Garowe Online отмечает, что обстрел произошел неподалеку от того места, где пройдут переговоры, и, по всей вероятности, был направлен на то, чтобы сорвать их.

Российский эксперт по Сомали Георгий Капчиц, впрочем, считает, что террористические атаки не связаны с политической ситуацией в стране.

«Вакуум власти, конечно, не способствует замирению Сомали, но это явление временное. Я полагаю, что стороны все же договорятся. Проблема Сомали именно в клановости. На юге государства власть принадлежит нескольким кланам, и они иногда мирятся, иногда договариваются, и сейчас все идет к тому, что это соглашение о формировании новой власти будет найдено. Я полагаю, что это дело ближайших недель», — сказал политолог «Газете.Ru».