«За то, что Россия существует»: кого коснутся новые санкции ЕС

Новые санкции Евросоюза против России будут касаться якобы имевших место нарушений прав человека в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕС.

Очередной пакет рестрикций согласовали в четверг, 11 марта, послы 27 стран-членов содружества.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — сказал источник.

По всей видимости, официально решение о санкциях будет утверждено на следующем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

«Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — отмечает собеседник агентства.

11 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны вводят ограничения против России «только за то, что она существует».

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что введение санкций Западом создало конкурентные условия для развития российского бизнеса внутри страны.

На прошлой неделе немецкий депутат от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что санкции Евросоюза против России могут еще больше углубить разногласия, передает РИА «Новости».

«Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют», — сказал он.

Политик выразил мнение, что обвинения ЕС и введение санкций «противоречат принципам верховенства закона» и подобные нарушения должны преследоваться по закону.

Хунко считает, что вместо постепенного разрушения отношений между двумя сторонами необходимо объединиться для борьбы с коронавирусом, глобальным потеплением и с другими мировыми угрозами. Для того Евросоюз и Россия «должны быть готовы принять меры на пути к разрядке».

В тот же день бывший премьер-министр Бранденбурга, председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек в интервью радиостанции Deutschlandfunk сообщил, что санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации непредусмотрительна и малополезна.

«Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — подчеркнул он.

По словам Платцека, Россия и Германия смогут нормально разговаривать лишь на равных, а без РФ Евросоюз «может остаться в полном одиночестве». Решить важные и сложные вопросы, стоящие перед западными странами, Брюссель без Москвы не сможет.

Чуть ранее немецкий постпред в ООН Кристоф Хойсген заявлял о якобы «нарушении прав человека» в Крыму.

В ходе заседания в Генассамблее ООН по поводу ситуации на «временно оккупированных территориях» Украины выразил обеспокоенность судьбой крымских татар — их, по его мнению, в Крыму притесняют.

«Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму», — сказал Хойсген.

В ответ первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что немецкий постпред «картинно сокрушается» и «темнит».

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили?» — указал дипломат.

По словам Полянского, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».