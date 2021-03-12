Кокаин от союзника: США обвинили президента Гондураса в наркоторговле

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в организации незаконных поставок кокаина в США. Об этом во вторник, 9 марта, на заседании суда заявил помощник прокурора США Джейкоб Гатуиллег.

По словам представителя ведомства, Эрнандес использовал правоохранительные органы и вооруженные силы Гондураса для защиты торговцев наркотиками, планируя «с помощью незаконного наркотрафика укрепить свою власть и контроль в стране».

«Они планировали отправить в Соединенные Штаты столько кокаина, сколько возможно», — заявил Гатуиллег.

Эрнандес, находящийся у власти с 2014 года, является близким союзником США в Центральной Америке. Он — неолиберальный политик, выступающий за открытую рыночную экономику, который успешно удержал антиамериканские силы страны от прихода к власти. Действующий президент смог дважды победить на президентских выборах левых кандидатов и не позволил новой социалистической «Партии свободы и перестройки», набиравшей популярность, получить большинство в парламенте.

Обвинения в его адрес бросают вызов администрации президента США Джо Байдена, которая пообещала инвестировать $4 миллиарда в Центральную Америку для устранения коренных причин миграции из региона.

С начала года, согласно сообщениям СМИ, поток мигрантов из Гондураса в США существенно увеличился. По словам пытающихся пересечь американскую границу гондурасцев, они спасаются от бедности, безработицы, бандитского насилия и наркоторговли. Некоторые говорят, что бегут от последствий двух сильных ураганов, обрушившихся на страну в ноябре прошлого года.

На фоне судебного процесса и потока мигрантов американские сенаторы-демократы внесли законопроект, предполагающий введение санкции против Эрнандеса.

В документе от Байдена требуют приостановить оказание помощи в области безопасности Гондурасу, а также прекратить поставки оружия и слезоточивого газа для органов правопорядка страны. Сенаторы также призывают правительство Гондураса обсудить с США создание антикоррупционной миссии.

«Сложившаяся ситуация не вызывает удивления, так как это уже не первый случай, когда администрация Байдена выступает с прямой критикой неевропейских и недемократических союзников США», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Суслов.

«Например, при новом президенте США активно пересматривают отношения со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке, Саудовской Аравией, открыто обвинив наследного принца страны в организации убийства журналиста Хашогги», — добавляет эксперт.

По мнению Суслова, для администрации Байдена важно позиционировать себя как борца с глобальными вызовами для укрепления своего авторитета в мире.

«Новая администрация уделяет гораздо большее внимание транснациональным проблемам безопасности, таким как изменение климата и наркотрафик, нежели поддержанию конструктивных отношений с отдельными союзниками.

Давление на Гондурас — это отражение общего изменения приоритетов», — подытоживает Суслов.

В чем суть обвинений?

Резкие заявления в адрес Хуана Орландо Эрнандеса прозвучали во время судебного заседания, на котором рассматривалось дело наркоторговца и гражданина Гондураса Джованни Фуэнтеса Рамиреса.

Он был арестован в марте 2020 года во Флориде. Гондурасцу инкриминируют незаконный оборот наркотиков и хранение оружия.

Однако большая часть обвинений прокурора нацелена на именно на президента Эрнандеса, который якобы вместе с другими высокопоставленными чиновниками Гондураса помогал Фуэнтесу Рамиресу в незаконном обороте наркотиков.

В ходатайстве прокуратуры, поданном в суд в начале года, говорится:

в разговоре с Рамиресом Эрнандес якобы заявлял, что «хочет сунуть наркотики прямо под нос этим гринго».

«Операции Рамиреса процветали из-за его связей. Мэры, конгрессмены, военные генералы, начальники полиции, даже нынешний президент Гондураса», — сказал помощник прокурора Гатуиллег, добавив, что «подсудимый их всех подкупил».

Ранее прокуратура США заявила, что Эрнандес получил взятку в $1 млн за содействие обороту наркотиков от мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, который был осужден в 2019 году и отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме.

Также в октябре 2019 года брат президента Гондураса, Хуан Антонио Эрнандес, был признан виновным за связи с незаконным наркотрафиком.

Тем не менее официальные обвинения президенту еще не были выдвинуты.

Реакция властей Гондураса

Эрнандес написал на своей официальной странице в Twitter, что он «ведет войну с наркотрафиком, а не помогает ему», и вновь отверг обвинения.

Правительство Гондураса в Twitter также выступило с поддержкой президента, назвав обвинения «100% ложными».

В сообщении говорится, что судебный процесс строится на лживых заявлениях осужденных преступников, которые хотят отомстить и заодно сократить свои сроки.

Ранее в феврале, выступая в Конгрессе Гондураса, глава государства заявил, что члены картеля «Лос Качирос» дали ложные показания против него ради смягчения тюремных сроков. Он предупредил официальные лица США, что вера в эти обвинения может поставить под угрозу совместные усилия Вашингтона и Тегусигальпы в области безопасности.

«Если определенные органы в США совершат ошибку, вознаградив торговцев наркотиками, дающих ложные показания, вместо того, чтобы ужесточить их сроки, тогда борьба, которую мы вместе с нашими союзниками вели против незаконного оборота наркотиков, может стать неприемлемой из-за отсутствия доверия, — написал Эрнандес в Twitter.

Президент также добавил на своей странице, что если Вашингтон серьезно отнесется к обвинениям в его адрес, «это будет означать, что рано или поздно эффективные системы сотрудничества (по борьбе с наркотрафиком) неизбежно рухнут».

Впрочем, по мнению руководителя Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнева Ивановского, вся эта ситуация вряд ли обернется серьезными последствиями для американо-гондурасских отношений.

«У Эрнандеса в этом году заканчивается второй президентский срок, и будет избран новый президент. К тому же он правый политик и союзник США. Несмотря на призывы демократов, государственные структуры Соединенных Штатов достаточно автономны друг от друга и каждая имеет свою политическую линию. Я не думаю, что судебный процесс будет иметь какие-то последствия для него», — полагает Ивановский.

«США часто выдвигают какие-то обвинения против лидеров других государств. Иногда это подтверждается, иногда нет. Выдвинутые обвинения еще не являются доказательством», — резюмирует эксперт.