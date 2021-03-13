«Демократы будут нас сдавать»: в Киеве боятся политики Байдена

При новом главе Белого дома Джо Байдене США постараются принципиально улучшить отношения с Москвой, и разменной монетой в этом процессе может стать Украина – спрогнозировал украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Он напомнил, что заявления лидеров Демократической партии США всегда были яркие и громкие – «хоть к ране прикладывай», так было еще во времена Барака Обамы, однако они редко, когда подкреплялись делами, передает издание «Главред».

В пример он привел «никакие» санкции Запада против России после присоединения Крыма к РФ. При этом, он напомнил, что Обама ввел также и эмбарго на поставки Украине оружия, которое было отменено только в 2017 году.

«Санкции, которые ввели американцы против России, в долгосрочном периоде, конечно, были болезненными, но при этом россиянам оставили кучу лазеек, которые позволили РФ играться и держать экономику на плаву. Демократы являются сторонниками подхода «давайте жить дружно», — сетует эксперт.

По его словам, США при Байдене будут искать союзнических отношений с Европой, а, значит, пойдут на уступки, в частности, относительно достройки и ввода в эксплуатацию газопровода из России «Северный поток-2».

«Я пессимистично настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. <…> Для Германии наиболее принципиален вопрос «Северного потока-2», и она будет его дожимать. За наш счёт», — выразил обеспокоенность аналитик.

По его мнению, Демократическая партия США поддерживает экономику России.

«Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение «никакой» политики Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет», — уверил политолог.

В сентябре прошлого года экс-депутат Верховной рады Давид Жвания рассказал, что Крым «отдала» России в 2014 году администрация Обамы.

По его словам, Петр Порошенко и Арсений Яценюк, являвшиеся на тот момент народным депутатом и председателем правительства Украины соответственно, хотели отправить на полуостров «украинских вооруженных националистов».

Однако, администрация президента США велел не делать этого, и Киев выполнил требование американской стороны, сообщил Жвания.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью.

Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — рассказал бывший украинский парламентарий.

Стоит отметить, что первый телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным состоялся меньше, чем через неделю после инаугурации американского лидера – 26 января. В ходе беседы главы государств обсудили, среди прочего, возможность сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую.

А вот разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не было. Как заявила несколько дней назад пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман, лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел полностью сформировать свою администрацию.

«Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться», — сказала она.

Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

«Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала: «мы здесь». [В Белом доме ответили:] «Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи», — рассказала Мендель.

В прошлом месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указывал, что дата телефонного разговора глав двух государства пока не определена, поскольку американский лидер «очень сосредоточен» на других вопросах.