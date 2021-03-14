Мощная оборона: в МИД объяснили отсутствие прямой агрессии Запада

Западные страны не решаются на прямую агрессию в отношении России, однако принимают различные ограничительные меры в сфере информационных технологий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Система обороны, которую выстроила за последние годы Россия, не позволяет Западу атаковать ее, и зарубежные партнеры это четко понимают, подчеркнула дипломат.

При этом предпринимаются активные шаги против РФ в IT-сфере. В частности, она указала на блокировки российского контента на YouTube.

12 марта Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Ведомство также потребовало от корпорации объяснить причины блокировки.

По словам Захаровой, «платформы пошли вразнос, это смысловой и технологический тупик».

Недружелюбность Запада по отношению к РФ регулярно критикуется российскими властями. В середине февраля глава МИД Сергей Лавров осудил западные страны за попытки сделать Россию послушной и несамостоятельной.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление <…> наших западных коллег»,

— цитирует слова министра РИА «Новости».

Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят навязать ей «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики. «Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.

Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин.

В настоящие момент одним из важнейших факторов, которые следует учитывать во взаимоотношениях России и странами Запада, остаются действующие взаимные санкции. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России ограничения еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужило развитие конфликта на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть.

Другим поводов для обвинений в адрес Москвы для Запада остается переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. Для России вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждениям более не подлежит.

Кроме того, НАТО обвиняет Россию в агрессии. Генсек альянса Йенс Столтенберг в январе призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам Североатлантического альянса нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Солдаты стран НАТО должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — отметил генсек альянса.