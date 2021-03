Плохая сделка Украины: в Раде предупредили о готовности Китая признать Крым

Пекин стал менять свою позицию по Крыму в сторону признания полуострова за Россией — на это намекнул депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, причиной этому послужил скандал с попыткой китайцев купить украинское предприятие «Мотор Сич», занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал украинский парламентарий в Facebook.

Политик подчеркнул, что Пекин намерен делать инвестиции в развитие российского региона.

«Китайские бизнесмены, прибыв на полуостров, договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — сказал депутат.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за присоединение к России.

Китай заинтересовался предприятием «Мотор Сич» еще в 2015 году, тогда председатель правления компании Вячеслав Богуслаев заключил меморандум с холдингом Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd о сотрудничестве.

Украинские технологии и часть специалистов должны были переехать в Китай, чтобы создать завод по производству авиационных двигателей в Чунцине, пишет портал Vesti.ua.

Также китайская сторона выдала «Мотор Сич» кредит в $100 млн под 0,3% годовых, а всего компания из КНР перевела украинским партнерам порядка $250 млн. В итоге в 2017 году китайский холдинг получил 56% акций предприятия. Тогда украинские власти не выражали никаких претензий к сделке.

При тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко планировалось, что Китай получит более 50% акций, а 25% останется у концерна «Укроборонпром». Однако после прихода к власти Владимира Зеленского условия были пересмотрены — на 25% компании «Мотор Сич» стал претендовать украинский миллиардер Александр Ярославский.

Но 14 января 2021 года ситуация кардинально изменилась — Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело санкции против Skyrizon Aircraft Holdings Limited. В США опасаются, что связанная с правительством Китая компания получит доступ к комплектующим для военной авиатехники, поэтому любыми способами намерены сорвать сделку.

А две недели спустя уже Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел трехлетние санкции против гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — из Пекина); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Среди введенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины, передает «Интерфакс-Украина».

В этой связи Пекин вручил ноту Министерству иностранных дел Украины, а компания Skyrizon выразила намерение взыскать с Украины $3,5 млрд в международном арбитраже.

«Мы против того, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», — указали в китайском внешнеполитическом ведомстве.