«Мы не друзья, а братья»: в Кремле считают, что слова Лукашенко не относятся к России

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что у его страны нет друзей. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков обратил внимание, что между Москвой и Минском есть тесная связь.

В ответ на вопрос журналистов, как в Кремле воспринимают подобные заявления, Песков ответил:

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья».

В субботу, 13 марта, президент Белоруссии принял участие в проведении зимнего спортивного праздника «Минская лыжня-2021». Журналисты напомнили Лукашенко о недавнем социологическом исследовании, которое было проведено накануне VI Всебелорусского народного собрания.

Один из вопросов касался того, какие достижения республики стоило бы сохранить. «72,9% опрошенных отметили порядок и стабильность в стране, 57,3% — суверенитет и независимость», — говорится в статье на сайте президента Белоруссии.

Кроме того, 68,6% респондентов отдали приоритет обеспечению стабильности и безопасности в стране. Повышение качества жизни граждане поставили на второе место — 58,5%.

«То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданным. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью», — сказал Лукашенко.

И тут же добавил, что в стране подавляющее большинство — «здравые люди».

«А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», — подчеркнул он.

Говоря о «протестунах» он, вероятнее всего, имел в виду белорусскую оппозицию. Ее сторонники с начала августа выходят на акции протеста против очередного избрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко. Первые выступления противников власти жестоко подавлялись силовиками. На ситуацию в республике обратили внимание европейские власти.

В частности, к ним обратилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она неоднократно призывала их ввести санкции против Минска. В октябре прошлого года Европейский союз ввел ограничения против почти нескольких десятков белорусских госдеятелей. Европейцы отметили, что причина рестрикций — фальсификация выборов в стране и нарушение прав человека.

По мнению ЕС, те, кто попал в санкционный список, имели отношение к этим нарушениям. «Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, на тот момент список состоял из порядка 40 фамилий. В нем не было главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Таким образом, как подчеркнул Мишель, союз показал, что намерен защищать ценности свободы. «Европейский союз готов предпринимать действия в отношении тех, кто выступает против демократических движений», — прокомментировала введение санкций канцлер Германии Ангела Меркель.

Спустя месяц — в ноябре — в список попали Лукашенко, его старший сын Виктор и еще несколько чиновников. Совет Евросоюза постановил продлить санкции до конца февраля 2022 года. По данным европейских властей, в списке значатся 88 человек.

Ограничения включают заморозку финансовых счетов, а также запрет на въезд на территорию ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в санкционном списке.

Что касается взаимодействия России и Белоруссии, в начале декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования — Союзного государства. Поэтапно должны быть организованы единые политическое, экономическое, военное, таможенное и другие пространства.

В конце февраля этого года главы Белоруссии и России провели в Сочи переговоры. Они обсудили отношения стран в рамках этого договора. Кроме того, они затронули тему сотрудничества в борьбе с COVID-19. По итогам переговоров Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины против коронавируса.