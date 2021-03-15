«Катастрофа для ХДС»: партия Меркель теряет региональную поддержку

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) потерпела поражение на земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, которые стали первыми в серии запланированных на 2021 год избирательных кампаний с кульминацией в виде осенних выборов в Бундестаг.

Согласно предварительным результатам, в Баден-Вюртемберге ХДС получила 24,1% голосов, что почти на 3% ниже показателя партии на прошлых выборах. Первое место заняла партия «Зеленые», набрав 32,6% голосов, тем самым улучшив свой прошлый результат на 2,6%.

При этом социал-демократы, партнеры партии Меркель по правящей коалиции, смогли набрать лишь 11% голосов, что на 1,7% ниже показателя партии на прошлых выборах.

Касательно выборов в Рейнланд-Пфальце, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогла удержать лидерство, набрав 35,7% голосов, все же потеряв почти 1% с прошлых выборов. Тут ХДС заняла вторую строчку, получив 27,7% — на 4,1% ниже прошлого результата партии. «Зеленые» же набрали 9,3% голосов, тем самым увеличив свою поддержку на 4% по сравнению с прошлыми выборами.

Как пишет Politico, неудачный результат земельных выборов указывает, что консерваторы, которые возглавляли федеральное правительство в течение 16 лет при Меркель, сталкиваются с самой большой угрозой своему господству за последнее десятилетие. Обозреватели издания уверены, что основной причиной потери популярности правящей коалиции стало разочарование немцев в борьбе властей с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

С точки зрения научного директора Российско-германского форума Александра Рара, эпидемия перемешала все карты и земельные выборы дали очень интересный результат, а именно — колоссальный подъем «Зеленых».

«Это означает, что их идеология, которую можно назвать отчасти революционной из-за требования жесткой экологизации экономики и агрессивной внешней политики, пользуется спросом у большинства немцев. То есть «зеленые» становятся второй мощной партией в Германии, если эта тенденция будет продолжаться, они могут стать самой сильной в стране», -— сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время, пока что причины провала ХДС на земельных выборах вряд ли можно назвать системными или структурными, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Понятно, что причиной этому послужил локдаун: немцы устали от его постоянного продления. По сути, региональные отделения ХДС заплатили по счетам федерального руководства, но за шесть месяцев многое может изменится, да и ХДС в союзе с ХСС остаются основной системообразующей партией — пока какого-либо провала в электоральном плане на федеральном уровне у них нет. То есть ситуация для партии хоть и неприятная, но не кризисная», — добавил эксперт.

Удар по канцлеру

Земельные выборы в Германии имеют особое значение, поскольку служат индикатором популярности федерального правительства и его председателя, то есть в данном случае Меркель. Однако канцлер покинет свой пост после осенних выборов, что делает итоги голосования проблемой для ее будущего преемника.

На данный момент в правящем блоке ХДС/ХСС можно выделить двух возможных кандидатов — лидеров партий Армина Лашета и Маркуса Зедера. Первый занимает пост главы ХДС с середины января, по факту земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце стали его первым испытанием на этом посту.

С точки зрения Александра Рара, результат голосования — катастрофа для Лашета, поскольку вряд ли он ожидал, что его председательство в ХДС начнется так плохо.

«Конечно, это вызывает очень много вопросов по поводу его возможной кандидатуры в канцлеры. С другой стороны, в то же самое время Зедер также находится под ударом, поскольку его связывают с идеологией и политикой властей», — считает эксперт.

Эту точку зрения, однако, не разделяет Владислав Белов, который полагает, что на шансах Лашета стать ведущим кандидатом в канцлеры от правящего блока это вряд ли особо отразится. «Правда, от него ожидали, что он как-то себя проявит, но он этого не сделал. На данный момент шансы 50 на 50 между Лашетом и Маркусом Зедером», — полагает эксперт.

При этом, по январскому опросу Civey, только 12,1% немцев видят в Лашете основного кандидата от консерваторов на пост канцлера ФРГ. 43% респондентов поддерживают Зедера в качестве будущего главы правительства Германии, а еще 8,7% опрошенных склоняются к кандидатуре министр здравоохранения Германии из ХДС Йенса Шпана.

Партийные проблемы

Тут стоит отметить, что немецкие СМИ связывают поражение ХДС на земельных выборах с чередой скандалов вокруг правящей партии. В частности, особое внимание уделяется так называемому «масочному бизнесу». Коррупционный скандал вспыхнул вокруг депутатов Николаса Лебеля (ХДС) и Георга Нюсляйна (ХСС), их уличили в получении откатов за посредничество при закупках защитных медицинских масок, которые осуществлялись через контролируемые ими компании.

Сведения об антикоррупционном расследовании появились в немецких СМИ в конце февраля — разгар предвыборной кампании в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Как пишет Focus, в скандал попали и другие депутаты от правящей партии, а Йенс Шпан уже пообещал опубликовать списки всех парламентариев, участвовавших в посреднической деятельности.

Дополнительным ударом в преддверии выборов стало то, что депутат от ХДС из Баден-Вюртемберга Аксель Фишер лишился депутатской неприкосновенности в ходе уголовного расследования по факту получения взяток от Азербайджана, его обвиняют в лоббировании интересов этого государства.

Коррупционные скандалы, конечно, испортил имидж ХДС, считает Александр Рар, однако нельзя сказать, что это какой-то серьезный инцидент. По его словам, это лишь очередная история, так как несколько месяцев назад был финансовый скандал с крупной фирмой, который коснулся, например, социал-демократов, партнеров ХДС/ХСС по коалиции в текущем составе правительства.

«Скорее всего, историю с масками к выборам в Бундестаг уже забудут, но определенно появятся какие-то другие скандалы. Главное тут, что СМИ в Германии проводят ту же самую кампанию, критикуя конкретных политиков за ситуацию с масками, тем самым способствуя усилению позиции «Зеленых».

При этом другие оппозиционные партии «Альтернатива для Германии» и «Левая партия» региональные выборы проиграли, это означает, что протестный электорат также предпочитает «Зеленых», — резюмировал эксперт.

Пока блок ХДС/ХСС все еще остается ведущей политической силой в Германии, несмотря на провал на региональных выборах. Согласно мартовскому опросу Kantar, на федеральном уровне он набирает 31% поддержки среди избирателей. Второе место удерживают «Зеленые» — 19%, следом идут социал-демократы — 16%, а за ними «Альтернатива для Германии» — 11%.