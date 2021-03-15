Пустая агрессия: Захарова ответила Украине на желание вернуть Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила власти Украины за попытки вернуть Крым. Ее слова передает РИА «Новости».

«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, новая стратегия «деоккупации», принятая МИДом Украины во главе с Дмитрием Кулебой, вряд ли поможет Киеву. Захарова напомнила, что Киев нарушает международное право, вводя санкции против полуострова и блокируя подачу воды в Крым. Доверие жителей Крыма к украинским властям давно утрачено, подчеркнула дипломат.

Захарова также заявила, что «Крымская платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.

Наконец, представитель МИД РФ призвала Украину уважать выбор крымчан и территориальную целостность России.

20 января председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донбасс.

Журналист задал ей вопрос, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха.

«Да» — в том смысле, что вам (Украине) также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но «нет» — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир», — отметила Линде.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

В октябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет обсуждать ни на каком уровне и ни при каких условиях так называемый «вопрос о принадлежности Крыма», который любят поднимать украинские власти.