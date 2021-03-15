«Обезглавить оппозицию»: в Боливии идут аресты противников Моралеса

Жанин Аньес, исполнявшая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, арестована по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательстве к мятежу.

Сама Аньес заявила, что ее отправили в заключение на четыре месяца, а затем будут судить за государственный переворот. По ее словам, никакого госпереворота в Боливии не было, а обвинения против нее являются политическим преследованием.

«Это оскорбление. Не было государственного переворота, а было конституционное правопреемство», — объявила Аньес, также призвав Организацию американских государств и Евросоюз направить миссию в Боливию для оценки ее «незаконного задержания».

По информации El Deber, бывшего временного президента республики задержали в ее родном городе Тринидад. Полицейские ворвались в дом родственников Аньес, в это время сама политик пряталась в ящике под кроватью.

Боливийские власти также выдали ордера на арест около дюжины бывших чиновников, в том числе бывшего главнокомандующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана — он призвал Моралеса уйти в отставку на фоне массовых протестов.

Дело о государственном перевороте правоохранительные органы Боливии начали расследовать в декабре прошлого года. Арест Аньес на четыре месяца, как и соответствующие меры в отношении других чиновников, они объясняют высокой вероятностью побега подозреваемых.

По сути, бывший временный президент столкнулась с таким же расследованием в отношении себя, которое ее администрация пыталась организовать против Моралеса и его сторонников. Их также обвиняли в терроризме и подстрекательстве к мятежу, правда, за «фальсификацию выборов и подавление демонстраций».

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Боливийский переворот

Моралес ушел в отставку на волне антиправительственных протестов, которые были вызваны предполагаемыми нарушениями на президентских выборах 2020 года. Акции возглавили оппозиционные силы, в целом выступив против избрания Моралеса президентом в четвертый раз, когда боливийская конституция предусматривает только два срока.

Уход президента дал его оппонентам карт-бланш, учитывая, что временно пост лидера перешел к Аньес. Результаты выборов были отменены и теперь главной задачей стала организация нового голосования, но в итоге этот процесс затянулся почти на год.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский, в ноябре 2019 года Аньес по большому счету случайно пришла к власти, став временным президентом страны, поскольку Моралес и председатель сената на тот момент покинули страну.

«Ее задача заключалась в проведении свободных и честных выборов, но она проявила бурную деятельность, в частности, разорвала отношения с Венесуэлой и возобновила взаимодействие с США. Сами выборы были отложены, их сроки были нарушены из-за пандемии коронавируса COVID-19. А когда они прошли, победу одержал Луис Арсе — сторонник Моралеса», — отметил эксперт.

Восстановив влияние, социалисты перешли к расследованию дела о госперевороте и устранению своих оппонентов, пишет The Guardian. В частности, под арест вместе с Аньес попал бывший министр юстиции Альваро Коимбра, который участвовал в судебном преследовании помощников Моралеса.

Издание отдельно указывает на заявление бывшего президента-социалиста, что авторы и пособники переворота должны быть выявлены. Однако в правозащитных организациях, в том числе Human Rights Watch, указывают на отсутствие каких-либо доказательств в отношении оппозиционеров.

Обезглавить оппозицию

Один из основных оппонентов Моралеса на президентских выборах, экс-глава Боливии Карлос Меса заявил, что аресты оппозиционных политиков являются несправедливыми. По его мнению, власти пытаются обезглавить оппозицию, создав ложное представление о государственном перевороте, чтобы отвлечь людей от мошенничества на выборах.

С точки зрения Збигнева Ивановского, на данный момент ситуация в Боливии сложная, так как недавно прошли выборы в местные органы власти — в крупных городах победила оппозиция, при этом сельское население больше поддерживает Моралеса.

«То есть страна в какой-то мере оказалась расколотой, коренное население на стороне Моралеса, бизнес в большей степени поддерживает оппозицию. По сути, идет политическое обострение», — подчеркнул эксперт.

Само расследование в отношении оппозиционеров, в том числе Аньес, уже вызвало общественную реакцию — в разных частях страны прошли акции протеста в поддержку бывшего временного президента. В то же время, у зданий прокуратуры и отделения по борьбе с преступностью в боливийской столице состоялись пикеты в пользу справедливого расследования.