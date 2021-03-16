«Как только сменится элита»: в Бундестаге назвали условие признания Крыма российским

Если НАТО признает статус Крыма как законную часть России, то альянсу придется отказаться от расширения на восток, заявил разговоре с РИА «Новости» депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт.. Это будет ознаменовывать «полное поражение военно-политической доктрины» НАТО.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — приводит агентство слова Гердта.

Депутат напомнил, что референдум по поводу судьбы полуострова прошел в полном соответствии с международным правом.

«Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», — подчеркнул он.

Гердт также осудил власти Украины за полное отсутствие интереса к жителям Крыма.

«Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет», — подчеркнул парламентарий.

Вальдемар Гердт родился в Казахской ССР, в 1980-х годах служил в Советской Армии. В 1989-1991 годах он был 1-м секретарем ВЛКСМ в Казахстане. В Германию политик уехал в 1993 году, где с 1996 года занимался бизнесом. В Бундестаг Гердт был избран в 2017 году от федеральной земли Нижняя Саксония.

Российское руководство последовательно отрицает обвинения в агрессии в отношении Украины. В начале марта Кремль ответил главе Белого дома Джо Байдену на заявления об «аннексии» Крыма.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было»,

— цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он также напомнил, что Крым воссоединился с Россией в «достаточно строгом» соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

«Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будет противостоять агрессивным действиям» Москвы, сотрудничая с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — сказал Байден.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина!» — написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, украинцы высоко ценят американскую поддержку, в частности, в вопросах территориальной целостности страны, укреплении обороноспособности и реформ.

В конце января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон отказывается ослаблять санкции против России из-за Крыма. «Украинская проблема» остается для американских властей приоритетной. Конгресс и Белый дом считают «незаконные территориальные изменения» недопустимыми. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан за несколько дней до этого предупредил, что отношения России и США при Джо Байдене будут сложными.

23 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — отметил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.