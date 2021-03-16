«Утилизация патриотов»: Украина готовится ужесточить призыв в армию

Украинское издание «Страна» обратило внимание на существенно увеличившиеся расценки на уклонение от службы в армии. Главным способом для того, чтобы «откосить», остаются «белые» билеты по состоянию здоровья.

Как рассказала одна из собеседниц издания из Одессы, за признание ее сына негодным к службе она отдала в военкомате $2 тыс. После получения инструкций не самым простым способом молодой человек явился на медкомиссию, где врач после беглого осмотра выдал заключение о наличии заболевания сердца.

Ее землячка рассказала изданию о выплате $3 тыс. за заключение о заболевании кишечного тракта и проблемах с сосудами.

Согласно данным издания, сегодня, чтобы призывника «не нашли» на работе или по месту проживания во время проверки, нужно заплатить от 1 тыс. гривен (около 2640 рублей) до $100. Отсрочка на полгода по семейным обстоятельствам стоит $300-500, на год из-за болезни – от $500, а за полное освобождение от службы по медицинским причинам призывнику нужно заплатить $2-3 тыс.

Как указали в издании, в сравнении с 2018 годом взятки за уклонение от службы в текущем году увеличились почти на $1 тыс.

Источник «Страны», ранее служивший в одном из киевских военкоматов на посту заместителя военкома, объяснил увеличение размеров взяток постоянными срывами ежегодных призывов в армию, недобором призывников срочной службы и проверками райвоенкоматов по неудовлетворительным итогам призывных кампаний.

При этом сами журналисты обратили внимание, что увеличение тарифов на «откос» от армии произошло на фоне принятия закона №3553, внесенного весной прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ прошел первое чтение, а теперь выносится на второе. Он предполагает повышение штрафов за уклонение от службы в шесть-семь раз. К тому же предлагает добавить год к уголовной ответственности за уклонение — с двух до трех лет лишения свободы.

Помимо этого, законопроект предполагает обязательное наличие военного билета при трудоустройстве.

Резервистов хотят призывать на сборы указом президента и отправлять на полгода либо на учения, либо в зону боевых действий.

Полицейские, согласно этому закону, начнут ловить призывников буквально на улицах: сотрудники органов правопорядка смогут доставлять их в военкомат по запросу военкома, который будет передавать МВД списки тех, кого нужно привести на медкомиссию или для сверки документов.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в связи с такой ситуацией вспомнил, что в 2014 году многие молодые люди рвались на войну в Донбассе, у украинских властей была проблема с «утилизацией» этих активистов. Как отметил эксперт, их, «несильно обстрелянных», отправляли в зону боевых действий, где многие из них погибли.

«Сейчас выросло новое поколение мальчишек, которым тогда было 11-12 лет, сейчас они призывного возраста. Обострение в Донбассе и в целом проблемы в этом регионе Украины будут до тех пор, пока поколения украинских турбопатриотов будут продолжать расти в непогрешимой вере своей правоты. Тогда их просто нужно будет регулярно «утилизировать» с выгодой для власти. Если власть этого делать не будет, то рано или поздно эти ребята возьмут и свернут эту власть, потому что она будет недостаточно патриотична, на их взгляд», — объяснил «Газете.Ru» специалист.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя активизацию призыва на Украине, отметил, что сейчас Зеленский и его команда создают предпосылки на тот случай, если «начальство прикажет обострить ситуацию» в Донбассе.

При этом он отметил, что текущую ситуацию не стоит связывать с безусловным падением доверия к украинской армии и ее популярности.

К слову, такую активную милитаризацию при администрации Зеленского едва ли можно назвать неожиданной, так как некоторые шаги на пути к этому были сделаны и ранее. В частности, в середине января прошлого года украинский лидер подписал указ, по которому возраст призыва в армию в 2020 году был снижен с 20 до 18 лет. В соответствии с законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 1992 года, на срочную военную службу в мирное время призываются граждане, которым ко дню отправления в часть уже исполнилось 18 лет. Но с 2015 года указами президента на военную службу призывались молодые люди от 20 лет и старше.

Сам Зеленский обещал «делами» приближать ВС Украины к стандартам альянса. Об этом он говорил в начале декабря 2019 года. «Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины», — говорил он на встрече с украинскими военными в Донбассе.

Незадолго до этого бывший тогда украинским министром обороны Андрей Загороднюк сообщал о намерении правительства отменить призыв в армию и сформировать профессиональную армию по стандартам НАТО.

Но фактически эти обещания так и остались обещаниями. Как обратил внимание Олег Бондаренко, шаги украинской власти по активизации призыва в армию не соответствуют линии НАТО, в большинстве стран-членов альянса призывной службы уже давно нет, а есть только добровольная.

На это противоречие указал и Владимир Жарихин. При этом он напомнил, что стандарты НАТО предполагают в том числе и уровень жизни, а вместе с тем и уровень оплаты службы контрактников, который Украина не может обеспечить. «Поэтому разговоры о стандартах НАТО так и остаются разговорами», — заключил эксперт.