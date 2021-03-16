«Подготовили стратегию»: Зеленский рассказал о «возвращении» Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума, результатом которого стало присоединение Крыма к России, обратился к жителям полуострова. Он заявил, что Киев не откажется от региона. Более того, по словам Зеленского, уже подготовлена «стратегия деоккупации и реинтеграции полуострова».

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

В Кремле же подчеркнули, что референдум прошел согласно украинскому законодательству. «Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на Украине не запрещается проведение референдумов без согласия центральных властей. «Кроме того, у Крыма же был особый статус, тоже который был четко прописан [в конституции Украины]. И все законодательные инициативы и иные инициативы крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами», — подчеркнул представитель Кремля.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что действия Украины в отношении Крыма направлены на нагнетание напряженности в регионе. «Это выглядит как план по «деоккупации» Крыма, а на самом деле это план по раскручиванию напряженности вокруг Крыма с привлечение, в том числе и других стран», — прокомментировал он слова украинского лидера.

Жарихин подчеркнул, что «деоккупировать» полуостров Киев не может, «да и не собирается». «Но использовать Крым в качестве предлога для развития противостояния в черноморском регионе они [украинские власти] могут и будут делать», — добавил эксперт, напомнив в этом контексте, что сегодня в Крыму по подозрению в работе на разведку Украины арестовали россиянина.

Подозреваемый, по данным ФСБ, фотографировал значимые объекты региона и места скопления людей. «Для чего? Совершенно явно рекогносцировка [разведка для получения сведений о противнике] на местности перед возможными попытками террористических актов», — считает эксперт.

Он отметил, что и «Крымская платформа» создана Украиной не для того, чтобы «вернуть» полуостров, а для того, чтобы «вокруг него организовать напряженность, я бы сказал, горячую точку». «И будем говорить прямо, это [происходит] во многом потому, что большинство стран мира, в том числе и союзники России, не признают Крым российским. И на этой основе они собираются раскручивать напряженность», — подчеркнул специалист.

«Крымская платформа» была запущена 26 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он подписал указ «о деоккупации и реинтеграции» Крыма. Проект предполагает участие иностранных властей на разных уровнях. Ранее Киев пригласил к участию Турцию, Францию, Германию, Великобританию, Канаду и США. Проведение саммита запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

Как отметил источник РИА «Новости», Россия расценивает стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу российским субъектам. Участие каких-либо стран в этом проекте Москва воспримет как посягательство на территориальную целостность России.

В российском МИД раскритиковали позицию Украины, заявив, что работа Киева «исподтишка против крымских жителей» не приведет к «возвращению» полуострова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что усилия Украины по возвращению Крыма, в том числе создания «Крымской платформы», нелегитимны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «Крымская платформа» нужна Украине, «чтобы медиатизировать тему и чтобы западные СМИ которые являются доминирующими в мире, получили необходимый им контент, который был бы, с их точки зрения, с правильным содержанием».

Что касается практических методов «отбора» Крыма у России, то, как отметил Брутер, «очевидно, что у Зеленского их нет». «Но поскольку сам по себе контент предполагает, что Крым — это Украина [имеется в виду, что Киев не признает российскую юрисдикцию над полуостровом и придерживается позиции, как и многие западные страны, что это украинская территория], то он [Зеленский] должен говорить о том, что вот мы сейчас собрались на «Крымскую платформу», мы знаем, как «вернуть» Крым и обязательно это когда-нибудь сделаем. Это заявление в пустоту, потому что за ним не было никаких действий и никогда не будет, хотя бы потому, что они не планируются», — считает эксперт.