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«Перспективы развития есть только у общества свободных людей»

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Александр Кынев прокомментировал последние высказывания лидера «Новых людей»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своем интервью Алексею Венедиктову на радио «Эхо Москвы» обозначил причины, по которым россияне не доверяют многим российским политикам. Помимо прочего Нечаев указал на разделение общества на так называемых вольных людей, выступающих за развитие страны, и людей «служивых», которые ратуют за стагнационную стабильность. «Газета.Ru» попросила оценить основные тезисы из интервью Алексея Нечаева известного политолога Александра Кынева.

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— Как вам новые определения вольных и служивых людей?

— Мне они представляется вполне возможными, никакой негативной оценки они не несут. Более того, с точки зрения языковой лексики, это вполне удачная конструкция. Сейчас многие понятия дискредитированы пропагандой из 90-х и нулевых годов, и зачастую приходится находить новые словесные обороты. При этом Нечаев не говорит о каком-то принципиальном антагонизме. Да, он призывает ставить на вольных людей. Но и не отвергает служивых. Его главный тезис заключается в том, что если общество хочет развиваться, то люди должны быть свободными.

— Алексей Нечаев упомянул про вольных и служивых людей в контексте модернизации конца нулевых, начала десятых годов. По его мнению, модернизация провалилась, потому что выполнялась именно силами служивых людей, которых заставили это делать. Как вы можете оценить результаты той модернизации?

— У нас не было никакой реальной модернизации в конце нулевых, когда был президентом Дмитрий Медведев. Эту модернизацию понимали чисто технически. Думали, что модернизация – это замена новых станков на другие, одних гаджетов на другие. На самом деле настоящая модернизация – это процесс общественный, это обновление способов реализации способностей людей, их возможностей создавать новый продукт. Модернизировать нужно институты власти, а не технические средства, которыми они пользуются. Нечаев об этом и говорит, что вольные люди должны сами себя развивать, они могут и хотят это делать. Но государство и люди служивые не должны им мешать.

— Какими, на ваш взгляд, должны стать инструменты реальной модернизации?

— Нужно снять прессинг с бизнеса, нужны другие налоги, контроль за произволом силовиков, нужны прозрачные суды. Люди должны понимать, что продукты их труда, их собственность защищены от произвола, а без этого ничего никогда не будет. Бизнес сейчас в тяжелейшем положении и любая попытка сейчас повышать налоги для людей, которые и без того сейчас находятся в тяжелейших условиях, это просто способ его добить. Какая-то дифференциация может быть, есть некий общественный запрос на прогрессивную шкалу. Но надо понимать, что российский бизнес сегодня не в том положении, чтобы с него драть три шкуры, там драть нечего.

— Как вы считаете, пойдут ли вольные люди на думские выборы?

— С 2013 года выборы в России проходят в сентябре. Это было сделано с единственной целью, сделать максимально неудобным участие в выборах независимым гражданам. Выборы в сентябре, а кампания идет летом. Люди кампанию не видят физически, кто на даче, кто в отпуске, а дальше нужно голосовать и непонятно, как и за кого. Там, где люди голосуют честно, в крупных городах, где есть запрос на перемены, они в последнее время просто голосовали ногами. То есть, не ходили голосовать. Получалась диспропорция – когда в одних регионах явка якобы 80%, а там, где голосуют протестно и честно, 25-30%. Голос тех, кому действительно есть что сказать, не был слышен. Просто потому, что эти люди молчали. Но есть определенные предпосылки, что нынешней осенью ситуация может измениться.

— Люди осознали бесперспективность игнорирования выборов?

— Бойкот выборов приводит к тому, что те, с кем вы боритесь, чувствуют себя более уверенно и крепко. Иногда, будем называть вещи своими именами, эти кампании бойкота сознательно провоцируются и пиарятся извне, по заданию. Цель понятна: пытаться сорвать явку, склонить к неучастию в выборах тех людей, кто мог бы прийти и проголосовать по-другому. Если люди действительно пойдут голосовать, итог будет другим. Потому что, объективно жителей нашей страны, которые хотели бы, чтобы решения принимались по-другому, их больше. Чтобы их голос был услышан, нужно только одно: прийти на выборы. Понятно, что будут фильтрации и многих кандидатов не допустят, но это не повод прятать голову в песок, надо голосовать. Неучастие – готовность подчиниться и принимать происходящее как данность. Единственный способ – это голосовать за какие-то альтернативные варианты. Чем вас больше, тем ваш голос сильнее.

— Нечаев говорит, что готов идти на политические союзы, насколько это вероятно, на ваш взгляд?

— Политики должны быть прагматиками. Если политик не готов вступать в коалиции и союзы, то это не политик, это, возможно, какой-то религиозный вождь или кто-то еще. Политика – это компромисс по определению. Чем сильнее оппозиция в парламентах, тем сильнее оппозиция внутри самих правящих партий, это во всем мире происходит. Я убежден, что голосование за любую альтернативу, за любую, нравится она вам или нет, повышает шансы на то, чтобы власть вела себя по-другому.