Расширяют санкции: США ввели новые торговые ограничения в отношении России

Соединенные Штаты вводят против России торговые санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. В сообщении американского минторга говорится, что Вашингтон связывает ухудшение его самочувствия с якобы отравлением химоружием. О планах США ввести санкции стало известно еще 2 марта, 17 марта было объявлено, что они будут дополнены. В итоге ограничения вступят в силу 18 марта.

В соответствии с новыми санкциями, американские власти будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью.

Кроме того, Вашингтон приостановит действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, поставленных в РФ до этого. Соединенные Штаты также отнесли Россию к странам, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.

Новые ограничения продолжают санкции, которые минторг ввел в начале марта. Тогда под рестрикции попали девять российских компаний — ГК «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Кроме того, в черном списке оказался 27-й Научный центр Минобороны.

Как полагают в Вашингтоне, эти организации могли относиться к созданию и распространению химоружия. Хотя одна из этих компаний — «Фемтеко» — в комментарии РБК опровергла свою причастность к каким-либо поставкам для разработки или производства химического оружия.

В адрес вошедших в черный список компаний запрещен экспорт любых материалов и оборудования американского происхождения, если они могут быть использованы в разработке или производстве химического или биологического оружия.

В список для введения ограничений также вошли три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и одна из Швейцарии — ChimConnect AG.

Под американскими рестрикциями оказались не только юридические, но и физические лица: глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ России Александр Бортников, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Лицам, которые оказались в этом списке, запрещено владеть собственностью на территории Соединенных Штатов, а американцам нельзя совершать с ними какие-либо сделки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала американские санкции США враждебным выпадом. Она назвала ситуацию с «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами» только поводом к вмешательству во внутренние дела России. Она подчеркнула, что Москва отреагирует на введение ограничений.

Американская сторона приняла решение о введении против Москвы санкций в связи с двумя эпизодами: возможным отравлением Навального и заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу »Ив Роше».

В августе во время перелета из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо. Из-за этого была совершена вынужденная посадка в Омске. Местные специалисты предположили, что у оппозиционера возникли проблемы с метаболизмом. Но эксперты в Германии, куда после этого отправился на лечение Навальный, заявили, что он мог быть отравлен боевым химическим отравляющим веществом «Новичок». Доказательств своего предположения российской стороне предоставлено не было.

В Москву Навальный вернулся только 17 января, и его задержали в здании аэропорта Шереметьево. 2 февраля в отношении оппозиционера вынесли решение о замене условного срока на реальный в связи с его уклонениями от явки в участок для проверки.

На фоне этих событий, помимо Соединенных Штатов, санкции против России ввел и Евросоюз. Рестрикции распространились на Краснова, Калашникова, главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Им запретили въезжать на территорию Европейского союза и хранить средства в банках стран сообщества.