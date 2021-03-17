«Демонстративная мера»: как новые санкции США отразятся на оборонке России

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», — сообщается на сайте Госдепартамента.

Под исключения попадают операции, проводимые в рамках сотрудничества стран в области космоса, а также коммерческих космических запусков до 1 сентября.

Помимо России в списке также присутствуют Афганистан, Центрально-Африканская Республика, Кипр, Демократическая республика Конго, Эритрея, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

Решение вступает в силу 18 марта. В этот же день начинают действовать расширенные антироссийские санкции США из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что работа администрации Джо Байдена начинается с введения санкций против России.

«Речь идет буквально о десятках решений санкционного характера. <...> Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Параллельно с этим Москва вызвала посла России в США Анатолия Антонова на консультации для оценки будущих отношений с Вашингтоном. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, это решение связано с определением путей выправления «пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».

Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти аудитора Сергея Магнитского. С тех пор число ограничительных мер исчисляется сотнями, в том числе ограничения касаются оборонной сферы.

Аналитики сходятся во мнении, что многие из этих решений дублируют друг друга и с принятием последней меры ничего не изменится.

«По факту у нас ничего с ними не было уже давным-давно. Против всех возможных наших компаний, которые занимаются экспортом, импортом оружия санкции уже введены, и это просто очередное напоминание. Ничего не изменится, это просто создание негативного фона вокруг России»,

— говорит «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Всего с 2013 года введены санкции в отношении 63 оборонных компаний РФ. Для них и так действовал запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения. В связи с этим эксперты отмечают, что экспорт и импорт между странами и без того отсутствуют.

«Я думаю, что принципиального отличия нет, и более того — между Россией и США нет никакого экспорта и импорта военного оборудования уж точно. Поэтому во многом это такая декларативная, демонстративная мера. Часто они имеют вторичное действие, то есть запрещается не только экспорт в Россию и экспорт из России, но запрещается также другим странам вести этот бизнес в России. Но опять же уже был закон CAATSA о противодействии РФ путем санкций, который напрямую запрещает приобретать российское оружие третьим странам. Поэтому не думаю, что что-то принципиально поменяется», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» консультант ПИР-Центра, директор программы «Россия и ядерное нераспространение» Андрей Баклицкий.

Закон CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции») был подписан бывшим президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно документу, Вашингтон может вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора.

«Вообще проблема санкций заключается в том, что на каком-то моменте вы, в общем-то, теряете возможность использовать какой-то инструмент. Во многом между США и Россией такие вещи уже наблюдаются, то есть надо идти на какие-то уже совсем жесткие меры, когда вы секторальные санкции вводите или вводите запрет на финансовое взаимодействие с Россией. Но это очень большие шаги, которые могут вести к проблемам во всей международной финансовой системе, либо вам приходится повторяться, потому что все такие низкого уровня санкции уже были введены», — рассуждает Андрей Баклицкий.

«Там даже без этих всех отдельных санкций довольно жесткий режим экспортного контроля, поэтому даже в лучшие годы действительно критические для нас важные товары военного двойного назначения нам так и так не поставляли.

Так что это все больше для внутреннего потребления. Мы уже давно живем в разводе, поэтому все эти разговоры по факту не могут никак повлиять на реальное положение дел», — считает Андрей Фролов.

Госдеп США внес поправки в ITAR (режим экспортного контроля), чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых США проводят политику отказа выдачи лицензий и других разрешений на экспорт и импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения.

Что касается последствий этой меры, то здесь мнения аналитиков расходятся.

«У нас большинство вещей все-таки производятся на собственных мощностях и собственными элементами. После 2014 года очень многое в отношении России было введено санкций, и нашей военной промышленности как раз пришлось переходить на замещение собственных мощностей, причем, честно говоря, в первую очередь, потери были не со стороны США, а очень много украинских оборонных заводов участвовали в наших производственных цепочках. Но с тех пор импортозамещение военной промышленности неплохо продвинулось, так что здесь я не вижу больших проблем», — подчеркивает Баклицкий.

В то же время, как отмечает замглавы Института США и Канады, генерал-майор, эксперт РВСН Павел Золотарев, подобные ограничения все же влияют на оборонный сектор России.

«По некоторым оценкам объем оружия у нас уже сократился, потому что многие комплектующие идут импортные, и даже то, что мы делаем для себя, в значительной степени комплектуется импортными элементами. Поэтому дальнейшее продолжение в этом плане санкционной политики будет чувствительно для сферы торговли оружием вне всякого сомнения», — считает эксперт.