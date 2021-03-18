«COVID-19 — заговор Запада»: умер отрицавший пандемию президент Танзании

На 62-м году жизни скончался президент Танзании Джон Магуфули, передает агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самию Сулуху Хассан. В связи с этим в стране объявили двухнедельный траур.

В соответствии с конституцией страны, пост главы государства займет вице-президент. Она будет руководить Танзанией весь остаток срока правления Магуфули, отмечает BBC News.

Магуфули не появлялся на публике с конца февраля. Власти страны не раскрывали информации об этом, а в оппозиции, тем временем, заявляли, что президент тяжело болен COVID-19.

15 марта лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу со ссылкой на свои источники сообщил, что президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, из-за проблем со здоровьем Магуфули доставили в Индию. Лиссу также отмечал, что ранее президент находился на лечении в Кении.

О серьезной болезни президента Танзании писала и газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В кенийском издании Nation, которое тоже опиралось на слова информатора, появились сведения, что «лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с COVID-19 в больнице в Найроби». В СМИ отмечали, что его подключили к аппарату ИВЛ.

Вместе с тем премьер Танзании, министр по юридическим вопросам и посол страны в Намибии опровергали эти сведения.

Магуфули родился 29 октября 1959 года на северо-западе Танзании. У него есть педагогическое образование по специальностям «Математика» и «Химия». Он обучался как в местных вузах, так и в Салфордском университете Великобритании. В 1994 году он получил там степень магистра химии.

В 1995 году Магуфули был избран в парламент региона, где родился. В то же время он был назначен замминистра по делам строительства, после занимал должности министра труда, министра строительства, министра развития животноводства и рыболовства. Магуфули возглавил страну в 2015 году, став пятым по счету президентом. Через пять лет его переизбрали на второй срок.

Российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Даневич назвал Магуфули очень деятельным человеком, который многое заявил и многое успел сделать для страны, хотя и не все его решения были популярными.

Как отметил эксперт, ушедший президент последовательно продавливал свой взгляд на вещи, у него был свой коллектив единомышленников.

В ближайшие две недели страна будет находиться в режиме оплакивания умершего президента, сказал Даневич. Потом начнется досрочный выборный процесс, но, по словам специалиста, даже после него никаких катаклизмов ждать не стоит.

«Система у них отработана достаточно четко, и страна находится в довольно стабильной зоне по политической картинке», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В последнее время Магуфули получил широкую известность как отрицатель коронавируса в Танзании. В минздраве страны подчеркивали, что не намерены закупать вакцины от COVID-19. Сам президент выражал недоверие этим препаратам, поскольку их разрабатывают европейцы. Магуфули рекомендовал жителям молиться в течение трех дней, чтобы бороться с респираторными заболеваниями, хотя именно о коронавирусе он не говорил. Он также советовал лечить инфекцию домашними средствами, например, травяными ингаляциями. Вводить локдаун глава государства отказывался.

После того, как в середине марта в Танзании начали фиксировать случаи заболевания, в стране закрыли школы и запретили проводить спортивные мероприятия, хотя жесткий карантин введен не был.

Магуфули убеждал священнослужителей не прекращать богослужения. «Коронавирус — это дьявол. Он не может жить в теле Христовом», — говорил президент прихожанам своей церкви, его слова приводил «Би-би-си». По данным телеканала,

по меньшей мере в двух выступлениях Магуфули называл борьбу Танзании с COVID-19 войной, при этом намекая, что речь идет о заговоре Запада.

С 1 июня Магуфули поручил открыть университеты, а в конце того же месяца — школы. Церкви, остановившие богослужения, президент призвал возобновить их, граждан — побольше заниматься спортом.

Как утверждают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Танзания не передавала ей данные о заболеваемости и смертности от коронавируса с начала мая 2020 года. Согласно имеющимся у ВОЗ сведениям, в стране выявили 509 случаев COVID-19 и зафиксировали 21 смерть.

Магуфули неоднократно утверждал, что его страна свободна от инфекции. Он хвалил прихожан своей церкви, которые не носят медицинские маски, предупреждая, что подобные средства защиты кто-то мог нарочно инфицировать вирусом.

Летом прошлого года политик заявил, что бог благополучно «изгнал» коронавирус из Танзании. Он приглашал в республику туристов. С 1 августа Танзания наряду с Великобританией и Турцией стала одной из первых стран, в которые были разрешены полеты из России.

Как обратил внимание Александр Даневич, от того, согласятся ли новые власти с «официальной истерией» по поводу коронавируса, ни лучше, ни хуже не станет.

«В Африке есть невероятное количество сюрпризов по медицине, которые могут нанести гораздо больший урон. И с этим танзанийцы справляются уже изрядное количество лет достаточно успешно. Взять хотя бы детскую смертность от малярии. Там проценты были просто колоссальные, а за последние десять лет ситуация в корне изменилась, потому что многое было сделано», — констатировал эксперт.

Он допустил, что новые власти могут потратить часть бюджета на закупку вакцин. Специалист заметил, что на новых лидеров, которые незапланированно окажутся у власти, «будут давить со всех сторон».