«У США нет лидера»: как в мире отреагировали на заочную дискуссию Путина и Байдена

Мировое сообщество пребывает в ожидании ответа Вашингтона на предложение российского президента Владимира Путина провести разговор с американским коллегой Джо Байденом в прямом эфире.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — подчеркнул Путин.

Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, между двумя президентами, безусловно, не может быть дебатов, речь идет только об общении.

«В прямом эфире потому, что господином Байденом были сделаны беспрецедентные заявления, дабы не позволить нанести ущерб и без того плачевным отношениям РФ и США, президент предложил это сделать в открытую, поскольку это будет интересно и россиянам, и гражданам США» — пояснил Песков, отметив, что отсутствие ответа на это предложение будет в целом отказом от такого общения.

Как отметила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, на 19 марта — один из дней, когда было предложено провести диалог — у Байдена запланирована рабочая поездка в штат Джорджия, потому в этот день такое общение не впишется в его график.

И хотя официально отказ еще не прозвучал, Дональд Трамп-младший, оценивая реакцию Белого дома, назвал ее проявлением слабости Соединенных Штатов.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал он на своей странице в Twitter. Трамп-младший усомнился в готовности Байдена к ведению дискуссии в таком формате, а соперники США, по его мнению, «смотрят на эту слабость Америки» и радуются ей.

Такой особый интерес к диалогу между главами двух государств, как и само предложение Путина о проведении совместного прямого эфира, вызваны резкими заявлениями Байдена в адрес российского коллеги. В интервью каналу ABC президент США рассказал о разговоре с Путиным и пообещал, что тот «заплатит», если окажется виновен в причастности к выборам в Соединенных Штатах.

«У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: «Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло — будь готов»», — говорил Байден. На вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», глава Белого дома ответил утвердительно.

Владимир Путин в ответ на это вспомнил детскую фразу «кто как обзывается, тот так и называется». «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», — прокомментировал он слова американского коллеги.

В свою очередь бывший президент России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о заявлении Байдена, сказал, что он производил адекватное впечатление, но, «судя по всему, время его не пощадило».

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео назвал слова Байдена о Путине всего лишь «оскорблением», не подкрепленным делом.

«Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и оскорблением, то у вас намного больше шансов на успех», — сказал Помпео в эфире Fox News.

Сам он, отвечая на тот же вопрос, который журналисты задали Байдену, уклончиво заявил, что прошлая служба российского лидера в КГБ СССР «говорит сама за себя».

Еще более дипломатичную оценку ситуации дал глава евродипломатии Жозеп Боррель: по его словам, он не может сказать, согласен ли он с термином, который Байден использовал в отношении Путина. При этом он напомнил о существовании «длинного списка убийств», которые, как он утверждает, были совершены в России против ключевых фигур, в том числе журналистов и политиков.

«Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России», — констатировал Боррель в ходе встречи в Риме с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, в свою очередь, не стал давать оценку российскому коллеге, а прокомментировал ситуацию в целом.

Он назвал заявление президента США в адрес его российского коллеги неприемлемым для главы государства. Но Путин, по мнению Эрдогана, дал достойный ответ.

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин — «Газета.Ru») очень умный и дал роскошный ответ», — сказал турецкий президент.

Несмотря на явный резонанс заявлений двух президентов, далеко не все взялись их комментировать. В частности, от комментариев воздержался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В ходе брифинга со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем в Берлине он пояснил, что оценка ремарок американского президента не входит в круг его задач. Вместе с тем он отметил, что после контактов с администрацией Байдена у Берлина сложилось впечатление об «очень четкой» позиции главы США в отношении России.