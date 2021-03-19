«Отдайте свой голос мне»: на выборах Нетаньяху делает ставку на арабов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, готовясь к внеочередным парламентским выборам, решил выступить в неожиданном для него образе — защитника арабского населения страны.

На предыдущих выборах партия премьера «Ликуд» пугала своих сторонников «наплывом арабов на избирательные участки». В 2015 году Нетаньяху также призвал всех евреев активнее участвовать в выборах, так как «арабы толпами идут голосовать». Два года назад он призывал поставить камеры на избирательных участках в арабских общинах.

Сейчас же он, напротив, призывает арабов активнее принять участие в голосовании, которое пройдет 23 марта — четвертые за два года парламентские выборы в Израиле.

«Когда я гуляю по пляжу в Кейсарии, молодые люди из соседней арабской деревни Джиср аз-Зарка кричат мне: «Абу-Яир, Абу-Яир» (выражение привязанности на арабском, обозначающее «Отец Яира», сына премьера), у меня выступают слезы на глазах. Это я в 2015 году принял пятилетний план развития арабского сектора и привел в арабские деревни и города полицию. Я говорю им: «Зачем голосовать за радикалов, отдайте свой голос мне»», — говорил премьер-министр в прямом эфире 12 канала.

Нетаньяху в рамках избирательной кампании проводит тур по арабским городам и общинам. Там он рассказывает о перспективах вакцинирования и обещает устранить высокий уровень преступности. Эти обещания, впрочем, также не новы. В ноябре 2020 года Нетаньяху во время предвыборной гонки принял участие в парламентском обсуждении вопроса о насилии в арабском секторе, что удивило его оппонентов.

«Сегодня я с удивлением услышал, что премьер-министр заинтересовался уровнем насилия в арабском обществе. С каких пор Биньямин Нетаньяху озабочен насилием в арабском секторе? Помню, он был обеспокоен тем, что арабы тысячами прибывают на автобусах к избирательным урнам. Помню, как премьер-министр был крайне озабочен тем, что арабы «воруют выборы» и нужно установить камеры на каждом участке», — говорил тогда председатель партии русскоязычных евреев «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

Начиная с 2015 года арабская политика начала переключаться от вопроса национальной идентификации на вопросы повседневной жизни в рамках израильского общества, отмечает израильский арабист, сотрудник Ариэльского и Тель-Авивского университетов, доктор Дина Лиснянская.

«На авансцену выходят внутренние проблемы, связанные с израильским гражданством. Арабское меньшинство активно показывает, что не готово больше быть «номинально израильским», а реально хочет участвовать в жизни государства, понимая, что без этого у него нет будущего.

На текущий момент израильских арабов больше всего интересуют вопросы внутренней безопасности и проблемы инфраструктуры. В поиске ответов на вопросы «Кто остановит разгул криминала?» и «Кто будет строить инфраструктуру?» и будут распределяться арабские голоса», — рассказывает эксперт израильскому порталу NEWSru.co.il.

Согласно результатам опросов, которые приводит The Washington Post, благодаря своей кампании Нетаньяху может привлечь около 50 тыс. голосов израильских арабов. Это лишь небольшая доля от одного млн. арабских избирателей Израиля, но этого может быть достаточно, чтобы добавить одно или даже два места для партии «Ликуд». Такой результат был бы гораздо выше по сравнению с полученными десятью тыс. голосами арабов на последних выборах.

Потребность привлечения нового электората вызвана серьезной угрозой потери традиционных избирателей премьера. Бывшие протеже Нетаньяху — Нефали Беннетт и Гидеон Саар — возглавили партии, которые могут лишить «Ликуд» голосов правых избирателей и ультраортодоксальных еврейских фракций.

В ответ Нетаньяху предложил место в списке правящей партии Итамару Бен-Гвиру — главе партии «Еврейская сила», который выступал за вытеснение арабов из Израиля, чтобы перехватить голоса правого электорат. Заодно он решил привлечь симпатии арабов.

Логика этой стратегии состоит в попытке сыграть на разочарованиях арабского населения в их представителях в парламенте. К тому же, арабские политики сейчас находятся уже не в том положении, что в 2020 году. На тех выборах «Объединенный арабский список» — коалиция различных политических сил, представляющих израильских арабов, получила рекордное количество мест в Кнессете (15 кресел).

На этих выборах «Объединенный арабский список» уже не выступит единым фронтом из-за распада. Партия РААМ, представляющая «Исламское движение», решила выступать на выборах отдельно. Председатель партии Мансур Аббас заявил, что готов сотрудничать с «Ликудом» в обмен на реформы, которые принесут пользу израильским арабам, что и стало причиной раскола. При этом еще год назад «Объединенный арабский список» приложил максимум усилий, чтобы Нетаньяху не возглавил правительство.

Этот раскол может разделить голоса арабов и ослабить влияние «Объединенного списка», лозунгом которого негласно является: «кто угодно, только не Нетаньяху». Такой результат может быть важнее для премьер-министра, чем завоевание поддержки «Ликуда» со стороны арабов.

«Даже если «Ликуд» не привлечет большие массы арабских избирателей, он все равно извлечет выгоду, которую сулит смягчение враждебного настроя израильских арабов по отношению к Нетанияху. Надежда на то, что они смогут сыграть ключевую роль в его свержении, безусловно, выступала одним из главных факторов, побудивших арабов принять участие в последних трех выборах», — пишет израильское издание Haaretz.

К тому же заполучить голоса арабского электората Нетаньяху будет не просто. По крайней мере, так считают в «Объединенном арабском списке». Депутат от этой партии Юсеф Джабарин заявил, что вряд ли арабы забудут нападки Нетаньяху. Он, к примеру, поддерживал закон о «национальном государстве» в 2018 году, который, по мнению израильских арабов дискредитирует их. Также премьер-министр высказался в поддержку законопроекта об ограничении громкости и количества призывов на молитву, пять раз в день звучащих из установленных на мечетях громкоговорителей.

«Это настоящий Нетаньяху, которого мы все знаем», — сказал Юсеф Джабарин.

«Нетаньяху может даже надеть галабию (национальная мусульманская одежда) и называть себя Абу-Яиром с сегодняшнего дня и до дня выборов. Тот, кто ему поверит, его и заслуживает», — сказал депутат «Объединенного списка» Ахмад Тиби.