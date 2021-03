«Последовательная позиция»: планирует ли Китай признать Крым российским

В отношениях Украины и Китая установилось напряжение. Киев, наблюдая за визитом китайской бизнес-делегации в Крым, начал опасаться, что КНР меняет свою позицию по Крыму в сторону признания полуострова российской территорией. В Китае же утверждают, что Украине не следует политизировать сугубо экономические вопросы.

Опасения относительно признания Крыма в Китае на днях высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По мнению политика, причиной этому стал провал сделки по покупке украинского предприятия «Мотор Сич», занимающегося разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал Рабинович в своем Facebook.

Депутат также подчеркнул, что Китай, таким образом, фактически продемонстрировал свое намерение инвестировать в российский регион, вокруг которого ведутся территориальные споры.

«Китайские бизнесмены, прибыв на полуостров, договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — заявил Рабинович.

Китай заинтересовался предприятием «Мотор Сич» еще в 2015 году, тогда председатель правления компании Вячеслав Богуслаев заключил меморандум с холдингом Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd о сотрудничестве. В 2017 году китайский холдинг получил 56% акций предприятия.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел трехлетние санкции против гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним компаний Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — из Пекина); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Среди введенных ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины. В этой связи Пекин вручил ноту министерству иностранных дел Украины, а компания Skyrizon выразила намерение взыскать с Украины $3,5 млрд в международном арбитраже.

Теперь же украинские политики считают, что визит китайских предпринимателей в Крым — еще один шаг в рамках ответа Пекина на историю с «Мотор Сич», который может привести к признанию полуострова российской территорией.

В Пекине опровергли подобные подозрения.

«Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться»,

— сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге 15 марта.

Аналитики же считают, что придавать политическое значение визиту китайской делегации в Крым пока не стоит.

«Я бы не стал возлагать много надежд на визит китайской делегации в Крым, потому что это стандартная тактика КНР. То есть Китай как всегда сначала смотрит насколько выгоден ему любой регион, в данном случае Крым. Действительно какого-либо конкретного политического решения по крымскому вопросу у Пекина пока нет, соответственно не может быть и экономического. И говорить о том, что Крым более привлекателен для капиталовложений Китая, чем любой другой регион России также не приходится», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Политолог, китаевед Николай Вавилов также считает, этот визит не стоит переоценивать. При этом он отмечает, что гораздо важнее в этой истории не сам факт встречи китайских предпринимателей с властями Крыма, а то, что эта новость стала общедоступна.

«В течении последних семи лет китайцы проявляли интерес к Крыму, потому что они в принципе проявляют интерес ко всему, но из-за сложного положения российского региона, они не выносили в публичную сферу свои визиты. То есть главное тут не делегация, а то, что это в целом попало в СМИ по собственной инициативе Китая», — рассказывает Вавилов «Газете.Ru».

По мнению политолога, причина может крыться в том, что Китай действительно прощупывает почву на предмет потенциального признания Крыма, что, в свою очередь, может произойти в рамках торга Пекина с Россией.

«Можно предположить, что Пекину будет нужна серьезная помощь Москвы в признании Тайваня китайской территорией, в случае его воссоединения с КНР. По сути, это единственная причина, почему Китай может пойти на признание Крыма, потому что этот шаг приведет к жесткой конфронтации между Пекином и западным миром. Какого-либо другого обоснования такого решения пока нет», — считает Николай Вавилов.

В Крыму, впрочем, особых проблем с признанием полуострова частью РФ со стороны Пекина проблем не видят. «Да, Китай не признал Крым частью России, но и в истериках не бился как западные страны. А сам факт китайских бизнес-интересов к нашему региону показывает, что китайцы своего не упустят. И я ничего удивительного в этом не вижу. Другой вопрос, что это раздражает Украину и Запад, но как-то существенно повлиять на позицию Пекина в этом плане они не могут», — говорит «Газете.Ru» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Во взаимодействии с Китаем заинтересован и сам Крым, говорит он: «Китайские инвестиции — это и рабочие места, и пополнение бюджета, и показатель бизнес-привлекательности региона. Думаю, любой легальный бизнес в Крыму будет чувствовать себя комфортно».

Эксперты считают, что регион действительно может быть привлекателен для Китая. На фоне того, что КНР практически не инвестирует в Россию, визит китайской делегации может быть позитивным признаком потенциального взаимодействия Пекина с Крымом и Южным федеральным округом России, отмечает Алексей Маслов.

«Что может быть интересно Китаю? Во-первых, в небольших объемах это крымские вина и другая винная продукция, но из Крыма в КНР. Во-вторых, Китай серьезно интересуется вопросами поставки экологически чистой органической продукции. В КНР она очень высоко ценится, теоретически это можно сделать с Крымом, но тут надо считать стоимость логистики», — отмечает эксперт.

«В принципе любой регион мира, где развит агропромышленный комплекс интересен КНР. Они полным ходом скупают сельскохозяйственные земли и создают АПК по всему миру, по объемам с ними конкурируют только индусы», — рассказывает Николай Вавилов.

Вопрос китайских инвестиций в Крым уже поднимался. В конце 2013 года сообщалось, что китайские инвесторы готовы вложить в строительство глубоководного порта вблизи Евпатории не менее $3 млрд. В сентябре того же года стало известно, что Китай планирует арендовать на Украине около 3 млн гектаров сельхозугодий сроком на 50 лет в рамках своей политики по использованию иностранных угодий для выращивания сельхозкультур. Не исключено, что Пекин может вернуться к этим планам, считает Вавилов.

При этом Алексей Маслов отмечает, что вопрос китайских инвестиций в Крым достаточно сложен и нв настоящее время такая перспектива крайне призрачна.

«Дело в том, что КНР очень редко приходит на неготовую или сырую инфраструктуру. Кроме того, когда Китай приходит со своими инвестициями, он выставляет довольно жесткие условия, по которым именно он должен контролировать весь процесс. Не знаю, насколько Россия готова к присутствую крупных китайских компаний на своей территории, в частности в Крыму. Пока я не вижу, что это было бы выгодным для Москвы», — отмечает эксперт.