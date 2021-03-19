«Знают цену этой стране»: Лукашенко назвал возможных преемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками предприятия «Молочный мир» в Гродно назвал двух достойных, по его мнению, кандидатов на пост президента страны – это бывший министр внутренних дел республики Юрий Караев и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

«Вот это мои люди. Они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами, один генерал, другой губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. Я так начинаю присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну», — указал президент на стоящих здесь же Караев и Караника.

Юрий Караев родился в 1966 году в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). В 1987 году окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище внутренних войск МВД России имени Дзержинского.

По распределению служил в Могилеве, через полгода был переведен в Минский оперативный полк МВД СССР. В интервью журналу «Армия» Караев сообщал, что за это время 22 месяца он провел в командировках на Кавказе: в Ереване, Баку, Степанакерте, Нагорном Карабахе, Агдаме.

В 1993 году Караев был удостоен права ношения Крапового берета. В 1996 году силовик окончил Военную академию им. Фрунзе в Москве, был курсантом Генерального штаба Военной академии Белоруссии.

Затем Караев был командиром бригады милиции в Гомеле и батальона милиции в Бобруйске, в 2008 году стал командиром Минского ОМОНа, а затем был назначен командовать 3-ей отдельной Краснознаменной бригадой спецназа МВД.

С июня 2019 года по октябрь 2020 года был главой МВД Белоруссии. Сейчас Караев занимает пост помощника президента Белоруссии — инспектора по Гродненской области.

Люди, служившие в разные годы под его командованием, в том числе «срочники», описывают Караева как жесткого человека, любящего дисциплину.

Бывшие подчиненные отзываются о нем так: «суровый», «говорит, что думает, не любит подковерные игры». Сын Караева работает тренером по карате кекусинкай, передает портал Onliner.By.

Во время протестов в прошлом году оппозиция обвинила Караева в том, что сотрудники МВД жестоко обращались с протестующими.

«Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели», — сказала член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова во время прямого эфира в YouTube.

Колесникова заявила, что у Караева есть «два варианта». «Вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», — отметила она.

Сам он действительно в середине августа заявлял, что берет на себя ответственность за правонарушения, допущенные силовиками при подавлении протестов, когда «под раздачу попадали» случайные люди.

«Воздействуют на тех, кто специально шел [на протесты], и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел вовремя отскочить.

За этих людей, тех, кому досталось, за вот это, как сейчас говорят, насилие, я, как командир, как единоначальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

В этой связи Евросоюз ввел санкции против правоохранителя.

Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно, в 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. Затем работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова.

Работал врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.

С 2011 года по 2019 год занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. С июня 2019 года до августа 2020 года трудился на посту министра здравоохранения Белоруссии, а затем был назначен председателем Гродненского областного исполнительного комитета.

В марте нынешнего года на встрече с молодежью Караник указывал, что «для устойчивого развития страны необходима преемственность поколений».