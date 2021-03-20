«Президент в отличной форме»: Трамп-младший пошутил о падении Байдена

Сын бывшего президента США Дональда Трампа сомневается в том, что причиной падения нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена на трапе самолета стал сильный ветер, как об этом ранее заявляли в Белом доме.

Дональд Трамп-младший на своей странице в Twitter выложил скриншот, на котором показано, что скорость ветра в тот день составляла 6 м/с. Американская метеослужба сообщала, что такой ветер может «поднимать пыль и бумагу», а также «шевелит небольшие ветви». Трамп-младший сыронизировал в своем комментарии, что американский президент «в отличной форме».

Джо Байден трижды упал, когда поднимался по трапу в самолет, на котором должен был лететь в Джорджию. В администрации главы государства пояснили сразу после инцидента, что причиной падений стала «очень ветреная» погода.

Представитель пресс-службы Байдена Карин Жан-Пьер, которая сопровождала президента в поездке, отметила, что «сама почти упала на ступенях». Она заверила, что Байден «чувствует себя прекрасно».

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд в свою очередь написала в Twitter, что президент «всего лишь оступился на лестнице». По ее словам, ему не понадобилась медицинская помощь со стороны сопровождающего президента медика. Бедингфильд подтвердила, что Байден себя чувствует хорошо.

«Я знаю, что многие видели, как президент Байден оступился на трапе борта номер один. Я рада сообщить, что он в полном порядке. Даже не потребовалось никакого внимания со стороны медицинской команды, которая летает с ним. Он не более чем оступился», — написала Бедингфилд в Twitter.

Тем не менее британское издание The Daily Mail посвятило инциденту целый материал. Статью активно комментировали читатели СМИ. Среди комментариев были такие высказывания: «Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос»; «Ох, дорогая Америка. Что ты наделала!»; «Президент [вице-президент Камала] Харрис ждет в сторонке… Ты ошиблась, Америка!»

Некоторые предположили, что «это вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис». Британцы предположили, что Байден «никогда не проработает полный срок», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на объяснение Белого дома о том, почему Байден несколько раз споткнулся.

«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. «На улице очень ветрено», — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян [главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT], а просто ветер», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее эксперты предполагали, что состояние здоровья Байдена не позволит ему проработать полный президентский срок. Если 78-летний демократ досрочно прекратит свои полномочия, то пост главы государства займет вице-президент.

Причем ранее были казусы, связанные с оговорками по этой теме. В четверг, 18 марта, Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис: «Когда президент Харрис и я…» — отметил он во время рассказа об успехах кампании по вакцинации от коронавируса.

Сама Харрис также допускала ошибки в наименовании постов. Еще до победы Байдена она, озвучивая планы будущей администрации главы государства в случае победы Байдена, назвала ее «администрацией Харрис».

При этом эксперты считают, что у Харрис есть шансы возглавить Белый дом. «В этот раз вице-президент у демократов выбирался не просто как стандартный помощник, а именно как потенциальный будущий президент. Шансы того, что Камала Харрис станет президентом в ближайшие четыре года, не дожидаясь окончания срока Байдена, они есть. И конечно, они связаны с потенциальным состоянием здоровья Байдена», — отметил в комментарии РИА «Новости» доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

Такое заявление он сделал после того, как осенью прошлого года Байден повредил ногу, играя с собакой. Тогда у американского лидера обнаружили два перелома.