«Горячая война»: чего опасаются на Украине после слов Байдена о Путине

На Украине считают, что заявление американского президента Джо Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине может привести к «холодной войне» с Западом.

«Это может быть началом «холодной войны» между западной цивилизацией и российской империей, как ее видит Путин. Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — такое мнение в эфире телепрограммы «Свобода слова» выразил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российские власти «заплатят» за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Вместе с тем на вопрос журналиста о том, считает ли он главу России «убийцей», Байден ответил утвердительно.

После этого российский МИД вызвал посла Анатолия Антонова из США для консультаций по ведению дальнейшей внешней политики по отношению к Соединенным Штатам. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств, хотя диалог зашел в тупик. Американские власти своего посла вызывать не стали.

В ответ на заявление Байдена Владимир Путин пожелал американскому коллеге здоровья, а также вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

«И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, и в первую очередь думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя оцениваем его и даем оценку вообще», — считает президент.

Глава России также предложил Байдену провести беседу в онлайн-режиме, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Белый дом, в свою очередь, в ответ на предложение российской стороны заявил, что американский лидер будет готов встретиться с российским коллегой, когда наступит подходящее время. Сам же Байден выражал уверенность, что они с Путиным «в какой-то момент поговорят».

В России же активно призывают США к ответу за свои высказывания. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Байдену: «Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение Президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава республики заметил, что «не прошло и двух дней после скандального заявления президента США Джо Байдена, а он уже весь погрустнел». «Нет того огонька в глазах. Убогое зрелище», — добавил Кадыров.

При этом он потребовал от Байдена не увиливать от разговора. По мнению Кадырова, на данный момент не может быть ничего важнее диалога с Путиным, так как он необходим для российско-американских отношений, которые «и так находятся в стрессовом состоянии».

В Совфеде призывали США ответить, что конкретно имел в виду Байден, отвечая на вопрос журналиста о Путине. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что США не извинятся перед Россией и не объяснят высказывания, а это может привести к дальнейшей деградации отношений.

Пока в России призывают Байдена к ответу, американские граждане извиняются перед Россией за слова своего президента.

Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, в дипмиссию поступили письма «в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США». В них американцы выражали свое несогласие с высказываниями демократа, а также приносили извинения.

Антонов отметил, что выражает гражданам США «чувство глубочайшей признательности». Посол добавил, что тронут такой реакцией американцев.