Приграничные территории: указ о землях в Крыму вступил в силу

Подписанный год назад президентом России Владимиром Путиным указ о запрете иностранцам и лицам без гражданства владеть большей частью земель в Крыму вступил в силу.

С 20 марта нынешнего года «иностранным физическим и юридическим лицам, и лицам, не имеющим доказательств наличия гражданства или подданства иностранного государства», запрещено быть собственником земли в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, а также в восьми из 12 муниципалитетах Севастополя.

В частности, под запрет, указанный в данном законе, попали Евпатория, Керчь, Ялта и Судак. В то же время, всем желающим разрешено покупать земельные участки в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах российского полуострова.

Подобная нормативная мера является общепринятой, поскольку Крым является приграничной территорией РФ, приводит РИА «Новости» пояснение руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

«Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет», — пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь иностранцы, в том числе граждане Украины, не смогут владеть землей на указанных в документе территориях.

«Реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте», — детализировал Молохов.

Подписанный в прошлом году указ Путина по традиции вызвал недовольство МИД Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано также заявил, что «ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове».

По данным Госкомрегистра Крыма, на 1 октября 2020 года в ЕГРН было зарегистрировано около 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории, передает сайт kp.ru.

Полнее всего запрет коснется иностранцев, владеющих садоводческими кооперативами, дачными и коттеджными поселками на морском побережье, а также частными домашними хозяйствами в курортных городах и поселениях полуострова. Больше всего среди них граждан Украины — около 10 тысяч человек.

По данным Росреестра, иностранцам принадлежат более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму на приграничных территориях РФ. Об этом сообщал ранее председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Александр Спиридонов.

«В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения в отношении 11 572 участков, находящихся на полуострове в собственности иностранных граждан.

В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Краноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Примечательно, что такая большая цифра — это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством», — отмечал глава ведомства.

В число владельцев недвижимости на полуострове вошли граждане 55 зарубежных стран. В первой пятерке жители Украины (12 146), Белоруссии (570), Германии (355), Казахстана (334) и Узбекистана (215). Собственной землей в Крыму также владеют физические и юридические лица из Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Реже всего в ЕГРН встречаются записи в отношении участков, находящихся в имении аргентинцев, иорданцев, корейцев, португальцев, а также жителей Египта, Кипра и Монголии.

Однако, вступление закона в силу не означает немедленного отчуждения этих земель — иностранец может вернуть участок в муниципальную собственность, а затем оформить на него договор аренды. Кроме того, иностранный гражданин может отписать участок родственнику или любому иному лицу с российским гражданством.