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Владимир Зеленский на праздновании Дня независимости Украины, 24 августа 2020 года Владимир Зеленский на праздновании Дня независимости Украины, 24 августа 2020 года

«Страна оказалась в беде»: в Раде рассказали о «бандах националистов»

Депутат Рады объяснил план Зеленского по установлению диктатуры на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что украинские оппозиционные политики выведут недовольных людей на улицы, чтобы бросить на них вооруженные банды националистов, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он посетовал также, что большая часть жителей республики «задавлена войной», «майданами» и тотальным недоверием к власти, причем это положение сложилось еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.

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Украинские власти намерены развязать войну, чтобы отвлечь внимание населения страны от тотального воровства, заявил сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он посетовал, что большая часть жителей республики «задавлена войной», «майданами» и тотальным недоверием к власти, причем, это положение сложилось еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.

В этой ситуации, по словам нардепа, надежда остается только на простое население Украины. Однако, он заверил, что инициировать насильственную смену власти недопустимо.

«Главный план власти состоит в том, чтобы мы — оппозиция — вывели на улицу людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь и на этой крови они установили бы диктатуру! Этого не будет!..» — пояснил парламентарий.

«Сегодня наша страна оказалась в большой беде», — предупредил политик.

При этом, он допустил, что украинцы, недовольные президентством Владимира Зеленского, «и без помощи оппозиционных политиков таки выйдут на улицу».

Насильственная смена власти на Украине, произошедшая в ходе «евромайдана» в 2014 году, еще принесет свои разрушительные плоды в виде нового глубокого кризиса, заявила чуть ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш».

Украинская власть до сих пор не решила основные проблемы с того времени, а теперь еще и ведет «войну на истощение» против своих собственных граждан, используя тактику «мелких порезов», указала Савченко.

«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», — посетовала экс-парламентарий.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны как раз в феврале 2014 года, также считает, что события киевского «майдана» в 2014 году продолжают разделять республику. Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.

По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с «государственным переворотом», остаются чужими в своей стране. При этом Янукович отметил, что действия властей усугубляют эту ситуацию.

Он подчеркнул, что представители радикальных взглядов на Украине навязывают украинцам свою версию событий и имеют монополию на правду. Политик также указал на разрушение экономики страны, что спровоцировало нищету и уныние.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — уверен Янукович.

Подобного мнения придерживается и ряд западных политических сил. Так, в прошлом году депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) опубликовали коммюнике, в котором указали, что подписанное в 2014 году после «евромайдана» Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом «раскололо» страну и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта».

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина может лишиться восьми своих регионов, если произойдет новый майдан. По его мнению, полиция не справится с украинцами, если те решат устроить массовые волнения. А соседние страны воспользуются ситуацией и займут территории, которые считают своими.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Украину разобщит проводимая политика массовой украинизации, равно как и приказ предприятиям сферы обслуживания перейти на государственный язык.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — прокомментировал он обязательное использование украинского языка в магазинах, кафе и других заведениях.

Если на западе и в центре Украины эта мера «проблем не вызовет», то юго-восток насильственное отторжение от русского языка может серьезно возмутить.

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? <…> Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь — требовать от них по-украински? А они не хотят», — отметил Дмитрий Гордон.

По мнению журналиста, попытки «согнуть через пень-колоду» и украинизировать русское население Украины вызовет лишь озлобление граждан.