Украинские власти намерены развязать войну, чтобы отвлечь внимание населения страны от тотального воровства, заявил сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он посетовал, что большая часть жителей республики «задавлена войной», «майданами» и тотальным недоверием к власти, причем, это положение сложилось еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.

В этой ситуации, по словам нардепа, надежда остается только на простое население Украины. Однако, он заверил, что инициировать насильственную смену власти недопустимо.

«Главный план власти состоит в том, чтобы мы — оппозиция — вывели на улицу людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь и на этой крови они установили бы диктатуру! Этого не будет!..» — пояснил парламентарий.

«Сегодня наша страна оказалась в большой беде», — предупредил политик.

При этом, он допустил, что украинцы, недовольные президентством Владимира Зеленского, «и без помощи оппозиционных политиков таки выйдут на улицу».

Насильственная смена власти на Украине, произошедшая в ходе «евромайдана» в 2014 году, еще принесет свои разрушительные плоды в виде нового глубокого кризиса, заявила чуть ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш».

Украинская власть до сих пор не решила основные проблемы с того времени, а теперь еще и ведет «войну на истощение» против своих собственных граждан, используя тактику «мелких порезов», указала Савченко.

«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», — посетовала экс-парламентарий.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны как раз в феврале 2014 года, также считает, что события киевского «майдана» в 2014 году продолжают разделять республику. Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.

По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с «государственным переворотом», остаются чужими в своей стране. При этом Янукович отметил, что действия властей усугубляют эту ситуацию.

Он подчеркнул, что представители радикальных взглядов на Украине навязывают украинцам свою версию событий и имеют монополию на правду. Политик также указал на разрушение экономики страны, что спровоцировало нищету и уныние.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — уверен Янукович.

Подобного мнения придерживается и ряд западных политических сил. Так, в прошлом году депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) опубликовали коммюнике, в котором указали, что подписанное в 2014 году после «евромайдана» Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом «раскололо» страну и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта».

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина может лишиться восьми своих регионов, если произойдет новый майдан. По его мнению, полиция не справится с украинцами, если те решат устроить массовые волнения. А соседние страны воспользуются ситуацией и займут территории, которые считают своими.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Украину разобщит проводимая политика массовой украинизации, равно как и приказ предприятиям сферы обслуживания перейти на государственный язык.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — прокомментировал он обязательное использование украинского языка в магазинах, кафе и других заведениях.

Если на западе и в центре Украины эта мера «проблем не вызовет», то юго-восток насильственное отторжение от русского языка может серьезно возмутить.

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? <…> Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь — требовать от них по-украински? А они не хотят», — отметил Дмитрий Гордон.

По мнению журналиста, попытки «согнуть через пень-колоду» и украинизировать русское население Украины вызовет лишь озлобление граждан.