Путин рассказал о предпосылках возвращения Крыма

Присоединение Крыма и Севастополя в 2014 году стало результатом укрепления Российской Федерации изнутри. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Очень яркое], историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал он.

По словам политика, за 20 лет собирание и восстановление российского централизованного государства стало главной вехой для власти и граждан. При этом в конце 1990-х, по мнению Путина, Россия оказалась у «очень опасной черты», за которой страну «могло ожидать все что угодно».

«Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику», — добавил российский лидер.

Он также заявил, что главное достижение властей РФ – восстановление благополучия россиян, социальной сферы и доходов граждан.

18 марта Владимир Путин поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин. Он отметил, что данный праздник для страны и всех ее жителей — «большой, огромной России».

В июне 2020 года Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году страна «не приобретала Крым». Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения». «Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал Путин. Он добавил, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», – подчеркнул Путин. Он также акцентировал внимание на отсутствии разногласий у России с народом Украины – «трения» есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», – сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».

В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.

«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.

Путин также заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России. Глава государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира».

По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий. «Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — отметил президент.