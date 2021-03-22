Ответ на санкции: Лавров предложил отказаться от западных платежных систем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал способ снизить риски от западных санкций для России и КНР. Его слова передает РИА «Новости».

«Нам <…> нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — подчеркнул дипломат.

Он обвинил США в намерении помешать развитию России и Китая. Главный же инструмент западных стран и Вашингтона, по словам министра, — различные санкции.

Лавров заявил, что Штаты разучились применять классическую дипломатию. Вместо этого американское руководство выдвигает ультиматумы и ждет от партнера только признания своих ошибок и согласия на выдвигаемые требования.

«Как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям», — считает глава МИД РФ. Он заявил, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом руководствуется «санкционными инстинктами».

Наконец, Сергей Лавров призвал сформировать широкую коалицию стран, которые будут противодействовать «незаконной практике санкционной дипломатии». При этом необходимо снижать свою зависимость «от Запада», добавил министр.

19 марта министр иностранных дел РФ уже критиковал западную дипломатию. «Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особо Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил западные державы во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии.

По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат.

При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

Тема отказа от доллара США и других способов «снизить влияние Запада» регулярно поднимается российскими политиками. В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективу отказа от доллара в России.

Она отметила, что российской экономике следует снижать зависимость от иностранной валюты.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что доллар не исчезнет из оборота в России. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — сказала Матвиенко.

В конце февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Однако конкретные меры для снижения зависимости России от американской валюты он не назвал.

Сергей Рябков отметил, что напряжение в отношениях России и США нарастает. Также он добавил, что подобные меры в первую очередь связаны с намерениями президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции.