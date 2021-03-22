«Не было готовности»: в США отказались от предложения Путина

Американские власти не поддержали предложение российского президента Владимира Путина провести открытый диалог между главами РФ и США в формате видео-конференции, рассказали в МИД России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта с. г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты подчеркнули, что из-за такого решения Вашингтона была упущена очередная возможность поиска выхода из тупика в двусторонних отношениях, который образовался по вине США. Ответственность за это целиком лежит на США, добавили в МИД РФ.

В Кремле также отметили, что американская сторона не готова к переговорам с Россией. «Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отношения России и США обострились в середине прошлой недели. Произошло это после того, как Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», дал утвердительный ответ. Кроме того, американский лидер выразил мнение, что его российский коллега должен «ответить» за якобы вмешательство в американские выборы.

На слова Байдена Путин отреагировал в минувший четверг: российский президент пожелал своему коллеге здоровья и высказал мнение, что оценивать других людей равносильно тому, что смотреть в зеркало. В этом контексте президент России вспомнил известное детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Тем не менее, Путин предложил Байдену провести дискуссию, которая прошла бы в прямом эфире и была бы открыта. Он призвал не откладывать разговор «в долгий ящик» и провести его в пятницу, понедельник или «в любое удобное для американской стороны время».

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что предложение предполагает открытый диалог, а не дебаты. По его словам, обсуждение ситуации «в открытую» необходимо для того, чтобы не позволить «беспрецедентным» заявлениям Байдена «окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям».

Пресс-секретарь Путина отметил, что глава России считает, что такое обсуждение было бы интересно народам двух стран — и американцам, и россиянам. «Поскольку сами слова Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения»,

— подчеркнул Песков.

В ответ на предложение российского президента о проведении диалога Белый дом заявил, что Путин и Байден уже общались, и, в то же время, есть главы государств, с которыми у Байдена еще не было переговоров. Сам же Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» переговорит с Путиным. Между тем, представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден 19 марта (это была одна из возможных дат, предложенных Путиным) будет занят и не сможет провести переговоры с российским лидером.

В России, тем временем, считают, что слова Байдена могут привести к «холодной войне». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в разговоре с французским обозревателем Кристианом Маларом.

«Да, опасность новой «холодной войны», действительно, существует. Она начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять», — сказал он.

По словам парламентария, «США также следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности».