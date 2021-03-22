Не дожил до результатов: кандидат в президенты Конго умер в день выборов

В Республике Конго от коронавируса скончался лидер оппозиции 61-летний Ги-Брис Парфе Колелас.

Как сообщил французским СМИ руководитель его кампании Кристиан Сир Родриг Майанда, политик умер в медицинском самолете, который прилетел за ним из Браззавиля днем 21 марта. Оппозиционера переправляли во Францию для лечения.

О положительном результате Колеласа на коронавирус стало известно днем 19 марта.

Он не смог провести свое последнее предвыборное собрание в Браззавиле. На следующий день после того, как были получены результаты теста на COVID-19, он записал видеообращение к избирателям из больничной палаты.

«Мои дорогие соотечественники, у меня проблемы. Я борюсь со смертью. Тем не менее, я прошу вас встать и проголосовать за перемены, чтобы я знал, что боролся не зря», — сказал оппозиционный лидер, лежа на кровати в кислородной маске.

О смерти Колеласа стало известно на следующий день после прошедших в Конго 21 марта президентских выборов, на которых он был главным конкурентом президента Дени Сассу-Нгессо.

Руководитель кампании скончавшегося политика призвал его сторонников провести митинг 22 марта в 11 часов утра по местному времени (9.00 мск). «Мы продолжим подсчет бюллетеней», — сказал он.

По его словам, Колелас лидировал во многих областях.

Главным фаворитом на прошедших в Конго выборах все же считается Дени Сассу-Нгессо, который правит страной в общей сложности уже 36 лет.

«В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом. Я ставлю мои знания и умения на службу всех молодых людей», — заявил Сассу-Нгессо на заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле. По его словам, в случае переизбрания на очередной срок он сосредоточится на программе ускоренного развития сельского хозяйства и постепенного ухода от зависимости экономики страны от экспорта нефти.

На выборах 21 марта его главным соперником был занимавший ряд министерских постов глава «Конголезского движения за интегральное развитие» (MCDDI) Ги-Брис Парфе Колелас, который в 2016 году финишировал вторым в гонке за президентское кресло с 15,04% голосов. Сассу-Нгессо тогда поддержали 60,19% избирателей.

После выборов 2016 года в Браззавиле начались беспорядки, когда проигравшая оппозиция вывела на улицы своих сторонников, радикалы устроили столкновения с полицией и армией.

В погромах обвинили группировку «Ниндзя», хотя она была распущена в 2008 году. Ее экс-лидер Фредерик Бинтсаму выразил поддержку проигравшему Ги-Брису Парфе Колеласу. Но даже после перепроверки Конституционным судом результатов выборов победа Сассу-Нгессо подтвердилась. Это еще больше накалило обстановку: в результате беспорядков погибли двое гражданских и три силовика. Шесть правоохранителей получили ранения. Были ликвидированы 12 боевиков и задержаны еще около 50-ти.

Теперь оппозиционеры Жан-Мари Мишель Мококо и Андре Окомби Салисса отбывают 20-летний срок за решеткой по обвинению в подрыве государственной безопасности.

На выборах в 2021 году еще одним конкурентом президента считается Матиас Дзон, который в 1997–2002 годах был министром финансов.

При этом лидер второй по величине партии «Панафриканский союз за социальную демократию» (UPADS) Паскаль Цати-Мабиала вовсе не стал участвовать в выборах.

Избраться в 2016 году Сассу-Нгессо смог благодаря поправкам к конституции страны, которые были приняты в 2015 году.

Помимо прочего, они «обнулили» два его предыдущих президентских срока. Принятая на общенациональном референдуме конституция установила срок президентского мандата в пять лет. Один и тот же политик, согласно основному документу, победив на выборах главы государства, может переизбраться еще дважды. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если никто не сможет этого сделать, два политика, набравшие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, который проводится через 21 день после объявления Конституционным судом результатов первого тура.

На конституционном референдуме также было снято возрастное ограничение для кандидатов в президенты.

Уже через год после плебисцита Дени Сассу-Нгессо был переизбран на новый срок, но уже не на семь лет, а на пять.

Сассу-Нгессо впервые стал главой государства в феврале 1979 года и пребывал на этом посту до августа 1992 года. В тот год он проиграл президентские выборы главе UPADS Паскалю Лиссубе, но в октябре 1997 года вновь возглавил Республику Конго на завершающем этапе гражданской войны. В последующие годы Сассу-Нгессо трижды выигрывал президентские выборы.