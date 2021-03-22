«Спутник V» и Украина: о чем Путин говорил с главой Евросовета

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В разговоре с Мишелем Путин отметил, что состояние связей России и ЕС находится в неудовлетворительном состоянии, которое сложилось из-за «неконструктивной, порой конфронтационной линии» Евросоюза.

При этом российский лидер отметил, что Москва готова восстановить нормальный формат взаимодействия с европейскими партнерами. «С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — сообщил Кремль.

Брюссель при этом заявил, что «отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет достигнут устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека», передает РИА «Новости».

Глава России также поднял тему борьбы с пандемией COVID-19 и возможного использования отечественной вакцины против этой инфекции «Спутник V».

«Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы», — отмечается в заявлении Кремля.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что пока ЕС не ведет переговоры по поводу поставок этого препарата, но «двери не закрыты».

«Как вы знаете, наша позиция по вакцине «Спутник V» такова, что необходимо различать одобрение вакцины на европейском рынке и факт ее включения в портфель вакцин, по которым мы ведем переговоры на уровне ЕС. Еврокомиссия и государства-члены не принимали решения о переговорах с производителями «Спутник V». Но двери не закрыты», — отметил он.

В то же время ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. По его словам, с марта по июнь в европейские страны будет поставлено от 300 до 350 млн доз вакцин.

«Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V», — заявил он.

Он также сказал, что «у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам». Он считает, что сейчас нужно массово производить и распространять только одобренные вакцины.

Ранее стало известно, что Европа не получила по осенним контрактам прошлого года около 70 млн доз вакцин от коронавируса. Европейские политики обращали внимание, что тех объемов, которые были уже поставлены недостаточно для беспрепятственного проведения массовой вакцинации.

Тем не менее Бретон считает, что в Европе уже к 14 июля получится добиться коллективного иммунитета к коронавирусу.

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Этот этап предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для того, чтобы зарегистрировать препарат на европейском рынке.

Ранее Бретон отметил, что считает вакцины, созданные российскими учеными, «хорошими». Но полагает, что производителю препаратов нужна помощь Евросоюза для того, чтобы развернуть процесс производства вакцины в Европе.