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Власть

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Транслировать не планируется: в Кремле рассказали о вакцинации Путина

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Путин пройдет вакцинацию 23 марта одним из трех российских препаратов

Кремль отказался сообщить, какой именно российской вакциной будет привит президент страны Владимир Путин во вторник, 23 марта. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это будет «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

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Президент России Владимир Путин вакцинируется от коронавируса COVID-19 во вторник, 23 марта. Об этом сам глава государства, находящийся в подмосковном Ново-Огареве, сообщил на совещании по вопросам наращивания производства препаратов и ходе вакцинации, проходившем в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие руководители профильных ведомств и представители фармацевтических компаний — производителей вакцин.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.

Каким препаратом будет вакцинироваться Путин, он не уточнил. Сейчас, по его словам, российскими научно-исследовательскими институтами разрабатывается целый ряд вакцин против коронавирусной инфекции. Три из них уже зарегистрированы в России.

Как уточнил президент, две вакцины — «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — выпускаются фармацевтическими предприятиями в промышленных масштабах и используются для прививок.

«Еще одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова, «КовиВак», — готовится к вводу в гражданский оборот, а первые ее партии уже произведены. Словом, Россия сегодня располагает уже тремя вакцинами, и, безусловно, за таким результатом стоит большая, напряженная работа многих тысяч людей», — напомнил глава государства.

Всего же, по его словам, к настоящему времени в России прививки первым компонентом вакцины уже сделали 6,3 миллиона человек, из них 4,3 млн вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался раскрыть, каким именно препаратом будет вакцинироваться президент России, передает РИА «Новости». «Одну из трех наших. Все хорошие и надежные», — ответил представитель Кремля.

Он добавил, что распространять в СМИ кадры вакцинации Путина не планируется.

Президент США Джо Байден вакцинировался американо-немецким препаратом от Pfizer/BioNTech 21 декабря, и второй дозой — 12 января нынешнего года. Процесс прививания 78-летнего американского лидера транслировался в прямом эфире.

Также в начале нынешнего года вакцинировались от коронавируса нового типа 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и 99-летний принц Филипп. Укол был сделан домашним врачом Виндзорского замка.

«Когда вы получаете вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно. Я получила много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко мне было вакцинироваться», — сказала королева во время видеобеседы с представителями Национальной службы здравоохранения (NHS), курирующими доставку вакцины по Соединенному Королевству.

Вакцинированный прошедшей зимой премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал произошедшее «маленьким уколом для человека и огромным шагом для здоровья человечества».

«Мы упорно трудились, чтобы привезти миллионы вакцин в нашу маленькую страну. Израиль — одна из первых стран, кто начал проводить массовую вакцинацию», — написал он у себя на странице в Facebook.

В январе президент Аргентины Альберто Фернандес привился российским «Спутником V», поблагодарив весь медицинский персонал, работающий над вакцинацией. «Мы должны продолжать заботиться о себе», — заявил аргентинский лидер.

В марте привился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вакцинация прошла во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS). «Вакцинировался препаратом от COVID-19 в AIIMS. Примечательно, как наши врачи и ученые в короткие сроки поработали над усилением глобальной борьбы с COVID-19. Я обращаюсь ко всем, кто имеет право на вакцинацию: вместе сделаем Индию свободной от COVID-19!» — призвал от в Twitter.