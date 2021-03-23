«На западном фронте без перемен»: Лавров обвинил ЕС в разрыве отношений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает нормальные отношения лишь с рядом европейских стран, но не со всем Евросоюзом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — отметил российский министр.

По словам Лаврова, именно Европа уничтожила все механизмы взаимодействия с Россией.

«У нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что РФ будет готова восстановить отношения с Евросоюзом как организацией, если Брюссель «сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией».

Лавров добавил, что основой для восстановления отношений с ЕС должно стать равноправие и поиск баланса интересов.

15 февраля Лавров уже заявлял, что разрыв российско-европейских происходит уже давно, инициатором этого является ЕС. По его словам, уже «любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе» человеку понятно, что этот процесс разрыва начался в 2014 году, когда Украина столкнулась с государственным переворотом.

Министр выразил мнение, что именно тогда ЕС не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты прямо накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи Германия, Франция и Польша.

Спустя три дня после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не желает разрывать отношения с Евросоюзом.

При этом она отметила, что если завтра ЕС объявит о разрыве отношений с Москвой, то российская сторона «услышит» и «воспримет» это. «Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому что ее туда подталкивали», — сказала она.

22 февраля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, хотя отношения ЕС и России сейчас хуже некуда, Москва и Берлин должны сохранять диалог. При этом он поддержал персональные санкции против российских чиновников из-за приговора Алексею Навальному.

«В то же время, мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Она необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов», — подчеркнул Маас.

Ранее постпред РФ при руководстве ЕС Владимир Чижов заявил, что главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

Добавим также, что в начале февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приезжал в Москву. Впоследствии он заявил, что российская власть не заинтересована в нормализации отношений с Европой, на что указывает выдворение дипломатов стран ЕС прямо во время его визита.