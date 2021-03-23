«Угроза для права на протест»: в Европе решили ограничить демонстрации

В Великобритании снова проходят протесты, граждане страны требуют пересмотра законопроекта по борьбе с преступностью, который наделяет полицию более широкими полномочиями во время демонстраций.

Законодательная инициатива изложена на трехстах страницах. В ней представлены положения, вводящие более суровые наказания за некоторые виды преступлений, прекращающие практику досрочного освобождения для определенных категорий заключенных, а также ряд других масштабных мер, затрагивающих правоохранительную систему Англии и Уэльса.

Однако наиболее спорным моментом стало предоставление широких полномочий полицейским во время протестов.

Действующее законодательство обязывает полицию сначала устанавливать конкретные факты и обосновывать, как именно та или иная демонстрация угрожают общественной безопасности, прежде чем приступать к подавлению митинга. Если же новая инициатива будет воплощена в жизнь, то сотрудники смогут действовать на свое усмотрение в этом вопросе — можно будет сначала разогнать митинг, а потом подвести под свои действия правовую базу.

Для проведения протестов могут быть установлены ограничения — по времени и уровню шума. Те, кто не соблюдает их, заплатят штраф. Более того, ответственность за нарушение ограничений подразумевается даже в случае, если граждане не получили соответствующего приказа от полицейских.

За повреждение городского имущества гражданам может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.

Еще одним нововведением является включение в число правонарушений «создание помех обществу», как умышленное, так и по неосторожности. Полиция сможет «с уверенностью» и «на законных основаниях» использовать свои полномочия для разгона митинга, в случае, если протестующие блокируют дороги.

Правительство Великобритании утверждает, что инициатива разработана с целью более эффективной работы полиции и защиты общества. Глава МВД Прити Пател заявила, что законопроект не нарушает «баланс между правами протестующих и правами людей на повседневную жизнь».

Британская организация «Проект хорошего права», наблюдательный орган правительства, выступила с заявлением, что инициатива «представляет серьезную угрозу для права на протест», и призвала отказаться от тех частей законодательства, которые касаются правил проведения митингов.

Оппозиция и правозащитные группы Великобритании считают, что правоохранительные органы получат чрезмерные полномочия. Кроме того, критики законопроекта обеспокоены графиком его рассмотрения парламентом, опасаясь, что для его тщательного анализа и консультации выделено слишком мало времени.

Дискуссия о свободе и безопасности общества ведется не только в Великобритании. С начала пандемии по всей Европе неоднократно проходила волна протестов, связанных с движением Black Lives Matter или строгими правилами карантина. Вопрос о том, как полиция должна справляться с массовыми демонстрациями, стал предметом жарких дебатов, особенно в связи с тем, что в некоторых случаях сотрудников полиции обвиняли в чрезмерно агрессивной реакции.

В 2020 году во Франции был предложен законопроект «О глобальной безопасности», также повлекший недовольство граждан. Инициатива ужесточала правила проведения протестов. Так, журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. В число правонарушений предлагалось включить распространение фото- или видеоматериалов, на которых изображены полицейские, «с явным намерением нанести им вред». За это предлагалось ввести ответственность в виде лишения свободы или штрафа в десятки тысяч евро.

Законопроект вызвал протесты и недовольство, в результате чего правительство приняло решение пересмотреть наиболее спорные положения.

Федеральный конституционный суд Германии, напротив, в прошлом году поддержал право своих граждан на протест при условии, что они придерживаются правил социальной дистанции. Но даже там не обходится без жестких ответных действий со стороны полиции. На выходных, к примеру, протесты против локдауна прошли в немецком городе Кассель, хотя местные власти запретили митинг. Для разгона правоохранительные органы использовали дубинки, перцовый газ и водометы.

Также водометы и дубинки применила полиция Нидерландов во время мартовских протестов против карантина. В центральном районе Гааги власти установили ограничение для протестующих в 200 участников. В связи с тем, что количество людей, пришедших на митинг, было превышено, демонстрацию начали разгонять. На некоторое время было прекращено железнодорожное сообщение с городом, чтобы не допустить прибытия новых участников.

На прошлой неделе водометы применили для разгона митинга в Амстердаме. В социальных сетях распространялись записи, как полицейские ударили некоторых граждан дубинками.

Слезоточивый газ и физическую силу применяли польские полицейские, когда разгоняли протесты против ужесточения права на проведение абортов. Более жесткие столкновения между правоохранительными органами и протестующими состоялись 11 ноября, в День независимости Польши, когда на улицы Варшавы вышли националисты. Полицейские применили слезоточивый газ, водяные пушки и гладкоствольное нелетальное оружие.

О нападении полиции на журналистов во время митингов против локдауна сообщали австрийские СМИ. Там власти также запрещали проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19.

В ожесточенные столкновения перерос октябрьский митинг против карантина в Праге. Число участников акции превысило разрешенный предел, поэтому власти города официально объявили ее распущенной. В ответ на отказ выполнять требования полиция применила водометы и дубинки.

В Копенгагене восьмерым участникам демонстрации против локдауна были предъявлены обвинения в насилии в отношении сотрудников полиции. Первый приговор в Дании по делу о протестах был вынесен на прошлой неделе. Женщину, которая во время митинга призывала «громить город», приговорили к двум годам тюремного заключения.

Акции протестов также проходили в Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Венгрии и Испании.

Почти во всех странах Евросоюза организаторам массовых акций предписывают уведомлять об их проведении за некоторое время до их начала. При этом далеко не везде существует понятие «несанкционированный митинг». В Германии, к примеру, граждане могут выйти на улицы и без предварительного одобрения властей, если демонстрация стала реакцией на только что произошедшее событие.

Однако пандемия внесла свои коррективы. Из-за запретов на проведение массовых мероприятий у властей появилась возможность отказывать гражданам в их проведении, что и послужило толчком для начала дискуссии о праве на проведение митингов. Жесткие действия полиции еще больше провоцируют недовольство граждан, однако где-то, например, в Великобритании, эту дискуссию пытаются свести к нулю, принимая законопроекты, ужесточающие правила проведения протестов.