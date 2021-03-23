«Не дружим против третьих стран»: о чем Лавров говорил с Ван И

«Россия и Китай дружат не против кого-то»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И заявил, что Брюссель разрушил всю инфраструктуру отношений РФ с Евросоюзом, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с данной организацией. При этом он сообщил о готовности Москвы к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС на основе равноправия и поиска баланса интересов.

В то же время отношения Пекина и Москвы Лавров в интервью китайским СМИ охарактеризовал как лучшие за всю историю, причем дружба между странами «абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей». «Она носит самоценный характер, не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам и при этом не направлена против какой-либо третьей страны. Лидеры наших стран неоднократно это подчеркивали», — подчеркнул российский министр.

По его словам, пока «на западном фронте у нас без перемен», на Востоке сформировалась очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится богаче.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что отношения России и Китая всегда были нацелены на интересы народов этих стран и на взаимовыгодные партнерские отношения, но никогда не были и не будут направлены против кого-то. «Мы не строим наши отношения с какими-то странами против третьих стран», — сказал депутат «Газете.Ru».

Аналогичное мнение выразил и первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как он отметил в разговоре с «Газетой.Ru», у России будет развиваться союз с Китаем — дружественным государством, с которым у Москвы «отношения очень глубокие и теплые», но речь не идет о дружбе против Евросоюза.

«Сергей Викторович оставил надежду, что рано или поздно отношения с ЕС начнут восстанавливаться. Поэтому я думаю, что мы придем к тому, что наши европейские коллеги поймут, что мы европейская страна и мы к Европе имеем точно такое же отношение, как страны ЕС. И надеюсь, что наши отношения с Евросоюзом и с Китаем будут равноправными», — отметил сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, говоря об отношениях России и ЕС, обратила внимание на недавний визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Боррель просто удивил, потому что в России риторика была одна, а после его возвращения домой она очень резко изменилась. Честно говоря, с нашей стороны были некие надежды, но после возвращения Борреля домой они были полностью развеяны», — сказала она «Газете.Ru».

При этом депутат отметила, что Россия начала выстраивать отношения с Азией, когда еще не было такой конфронтации с Западом, которая существует сегодня.

Замдиректора ИМЭМО имени Примакова, профессор РАН Александр Ломанов в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил, что Россия и Китай сближаются «не против кого-то».

«Россия и Китай сближаются для того, чтобы защитить себя и свои интересы общими усилиями, защитить себя от санкций, от произвольного давления, от запугивания, к которому все чаще прибегают западные страны», — подчеркнул эксперт.

Ломанов подтвердил, что фактор Запада и ухудшения отношений с ним — это дополнительный стимул для сближения России и Китая. По его словам, РФ и КНР все больше поворачиваются друг к другу для очень серьезного, глубокого диалога о будущем мироустройстве и сотрудничестве в намного более широком спектре вопросов, чем это было раньше. Специалист объяснил это тем, что теперь странам приходится обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет и защищать себя от западного санкционного давления.

«То есть настал период, когда Россия от дружбы как невмешательства, от дружбы как уважения к выбору другой страны и оказания ей некой пассивной, молчаливой поддержки вынуждена переходить к совершенно новому уровню отношений», — пояснил эксперт.

Мобилизация единомышленников

На переговорах с Ван И Лавров также заявил, что России и Китаю необходимо мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад.

«Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН», — отметил глава МИД РФ.

Как пояснила Светлана Журова, под единомышленниками подразумеваются Китай, ряд стран Латинской Америки, Африки, которые так или иначе поддерживали Россию.

«Даже при голосовании в ООН есть страны, которые традиционно голосуют вместе с нами или по крайней мере воздерживаются. Кстати, Китай, когда мы наносим вето на что-то, тоже нас поддерживает. Имелось в виду, чтобы и дальше продолжать эту работу и сохранять это хорошее взаимодействие с рядом стран», — уточнила депутат.

Владимир Джабаров также отметил, что речь идет о странах, которые идут навстречу России, готовы взаимодействовать с ней, развивать экономические, научные, культурные связи. «Это страны Юго-Восточной Азии, страны Ближнего Востока, которые уважают РФ, как раньше уважали Советский Союз, это и страны Латинской Америки», — подчеркнул сенатор.

Уйти от доллара

Кроме того, в интервью китайским СМИ Лавров указал на необходимость снижения зависимости страны от контролируемых Западом международных платежных систем. «Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал министр.

По его словам, «жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», нацеленные на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

Алексей Чепа отметил, что о снижении зависимости от международных платежных систем говорят уже много лет, но власть доллара в мире по-прежнему остается очень большой. Он назвал доллар основным козырем Соединенных Штатов. Депутат обратил внимание, что все больше и больше стран переходит на взаиморасчеты в национальных валютах.

Владимир Джабаров назвал снижение зависимости от таких платежных систем желательным, потому что, используя эти инструменты, «американцы давят на весь мир».

«Поэтому это, конечно, хорошая идея, но к ней нужно очень долго идти, готовиться», — сказал сенатор.

Светлана Журова пояснила, что независимая система должна существовать на случай еще более серьезных санкций, чтобы не оказаться в положении, когда это невозможно регулировать. «Это не делается в одночасье, это нужно очень серьезно анализировать. Но это вариант, если дальше такая конфронтация и такое давление на Россию будет продолжаться. Причем уже не важно присутствие поводов», — обратила внимание депутат.

По мнению Александра Ломанова, если Россия и Китай смогут продвигаться вперед в условиях взаимного доверия и в полной мере учитывать интересы друг друга, то им удастся успешно противостоять санкционному давлению Запада.

«В практическом плане это означает, что китайские планы импортозамещения очень серьезны. Они будут реализованы ко второй половине нынешнего десятилетия, и это означает, что Россия получит мощного, продвинутого и технологически развитого партнера, у которого она сможет приобрести все технологии, которые ныне ей не поставляет Запад», — обратил внимание эксперт.