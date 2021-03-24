День сурка: Израиль в четвертый раз избирает парламент

Партия «Ликуд» («Консолидация») премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет (парламент) и может рассчитывать на 31 из 120 мест, следует из результатов экзитпола, проведенного государственной радиостанцией Kan.

Второе место по количеству мест в парламенте по итогам выборов достается партии «Еш Атид» лидера оппозиции Яира Лапида. По имеющимся на данный момент сведениям, она может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

Опрос избирателей на выходе с участков показывает, что ультраортодоксальная религиозная партия ШАС может занять девять кресел, «Объединенный арабский список» — восемь, а партии «Авода», «Объединенный иудаизм Торы», «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, правая партия «Ямина», центристы из «Кахоль-Лаван» партнера Нетаньяху по предыдущей правительственной коалиции Бени Ганца и новая партия «Религиозный сионизм» — по семь. Шесть кресел в парламенте могут отойти ультралевой партии «Мерец» и «Новой надежде» Гидеона Саара — бывшего однопартийца премьера.

Как следует из экзитпола Kan, 23 марта в выборах участвовали около трех десятков партий. Радиостанция отмечает, что электоральный барьер в 3,25% проходят 12 из них.

После того, как появятся официальные результаты подсчета голосов — это ожидается через неделю — президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет. Одному из депутатов по итогу будет поручено сформировать новое правительство. Обычно кандидатом в премьер-министры становится глава партии с наибольшим количеством депутатских мандатов. Впрочем, формирование кабинета может быть поручено и тому политику, чья партия не набрала большинство голосов, но которая может сформировать коалицию с поддержкой 61 из 120 парламентариев.

Выборы в однопалатный израильский парламент проводятся раз в четыре года, но парламент или премьер-министр могут принять решение о том, чтобы передвинуть их на более ранний срок.

Прошедшие 23 марта парламентские выборы в Израиле стали четвертыми за последние два года.

На первых из них, которые прошли в апреле 2019 года, необходимого для формирования правительства большинства не получила ни одна из партий, коалицию сформировать по их итогам не удалось. Тогда партия Нетаньяху получила 35 мандатов.

Повторные выборы состоялись в сентябре того же года. «Ликуд» ухудшила свой результат, потеряв три парламентских места. Кабинет снова не был сформирован, страну ждали мартовские выборы 2020 года. Их итогом стало формирование правящей правоцентристской партией «Ликуд» коалиции с ее главным соперником в трех последних кампаниях — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), возглавляемой бывшим главой Генштаба Израиля Бени Ганцем. В сумме у них было 69 мандатов, из которых 36 взяла партия Нетаньяху.

В итоге была достигнута договоренность о том, что Ганц и Нетаньяху будут возглавлять правительство по очереди. Ганц должен был сменить действующего премьер-министра в ноябре 2021 года. Но из-за того, что парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на текущий год, пришлось в очередной раз распустить парламент и назначить новые досрочные выборы.

Кнессет был автоматически распущен 23 декабря прошлого года. Биньямин Нетаньяху, в соответствии с действующим законодательством Израиля, остается премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, который будет сформирован по итогам новых выборов.

Как полагает израильский политолог, экс-советник израильского премьера Бенни Брискин, Нетаньяху, скорее всего, может «сколотить» коалицию, но она, по его словам, будет не очень устойчивой, потому что будет состоять из 61-62 мандатов. Как полагает эксперт, эта коалиция будет право-религиозной, «право-ультраортодоксальной».

Политолог объяснил «Газете.Ru», что ситуация в парламенте в Израиле будет зависеть от партии «Ямина» Нафтали Беннета.

«Это не самая большая партия в этой коалиции, но от нее зависит, будет эта коалиция или нет. Беннет — давнишний оппонент Нетаньяху, их личные отношения не самые лучшие. Фактически у Нафтали Беннета будет золотая акция в этом правительстве. Он сможет выбить для себя самые престижные посты. Он, видимо, пойдет на пост министра обороны и его, конечно, получит», — отметил Бенни Брискин.

По его словам, на сегодняшний день существует возможность создать правительство, которое просуществует даже несколько лет, хотя «в Израиле что-то предвосхищать трудно».

«Если же будет сюрприз и Нафтали Беннет решит не заходить в правительство Нетаньяху, тогда игра совершенно открыта — понятно, что будут пятые выборы», — подчеркнул Брискин.

Вместе с тем он привел мнение «большинства обозревателей», с которыми он не согласен, о том, что Нафтали Беннет при сложившемся электоральном раскладе получит семь-девять мандатов, а с таким количеством ему нет никакого смысла не вступать в правительство Нетаньяху.

«Ему придется вступить в правительство, получить пост министра обороны, еще несколько постов для своих однопартийцев и смириться с тем, что безусловным лидером остается Беньямин Нетаньяху», — заключил политолог.