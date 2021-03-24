Кулеба считает Россию причиной продолжения конфликта в Донбассе

Для быстрого завершения донбасского конфликта требуется только «согласие» России. Об этом в интервью словацкому изданию Tyžden заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все пути рeшения пoнятны и многократно обсуждались… Но нет зeленoго свeта от Мoсквы», — сказал он.

По мнению главы МИД Украины, если Рoссия сoгласится с украинским планом «зaвтра», то завершение конфликта в Донбассе — дело семи дней.

Напомним, в начале марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Этот план — «очень мощный шаг», который ранее предложили Франция и Германия, добавил он.

Суть этого шага, как пояснил глава офиса Зеленского, сводится к созданию неких «кластеров» — логических шагов, соответствующих «духу и принципу Минских соглашений, международному праву». Однако каких-либо подробностей этой идеи он не привел.

По словам Ермака, украинская инициатива станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате». Неодобрение ее со стороны России, как он утверждает, будет свидетельствовать о том, что Москва не хочет мира в регионе.

Глава офиса украинского лидера назвал крупнейшим достижением минского процесса режим прекращения огня. Его сохранение, как отметил Ермак, — это важное условие продолжения переговоров по Донбассу. При этом он отметил рост числа провокаций в регионе в последние месяцы.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в свою очередь заявил, что Россия не осведомлена о франко-германском плане мирного урегулирования в Донбассе.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

13 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе могут начаться широкомасштабные боевые действия.

Он также снова возложил ответственность за внутриукраинский конфликт на Россию, пояснив, что война в Донбассе будет набирать обороты, «если Россия не остановится в своих аппетитах».

В ответ на это в Москве предостерегли Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта. «Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнула дипломат.

Напомним также, что в декабре 2020 года посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что администрация президента Украины Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения войны в Донбассе.

«Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих. Действующая языковая политика, продвигающая украинский язык за счет других языков — главным образом, русского — нарушает множество международных норм», — отметил дипломат. Он также обвинил Киев в нежелании следовать достигнутым договоренностям.