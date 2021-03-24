«Это моя ошибка»: Меркель извинилась за локдаун на Пасху

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ошибкой планы объявить в стране локдаун во время христианской Пасхи. По ее словам, власти не будут этого делать, передает Bloomberg.

«Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — заявила Меркель.

В Германии 23 марта приняли решение о продлении карантина. К нему пришли в ходе продолжавшегося более 11 часов совещания между канцлером и властями федеральных земель. В соответствии с ограничительными мерами частично будут закрыты непродовольственные магазины, отели, рестораны, спортзалы и досуговые заведения.

Кроме того, власти обратились к гражданам с призывом отказаться от поездок внутри и за пределами страны. «Сейчас мы находимся в очень-очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», — отмечала Меркель.

Карантин решили продлить до 18 апреля.

При этом предполагалось ужесточить ограничения на Пасху, которую католики в этом году отмечают 4 апреля, праздники продлятся с 1 по 5 апреля.

В этот период, согласно принятому решению, планировалось закрыть все магазины, кроме продуктовых, частные собрания собирались ограничить одним домохозяйством и максимум пятью лицами. Кроме того, были запрещены публичные собрания.

В Bloomberg отметили, что Меркель договорилась 12 апреля вновь встретиться с главами федеральных земель, чтобы решить, продлевать или ослаблять карантинные меры, действующие в Германии уже около четырех месяцев.

Сейчас ФРГ находится на десятом месте среди государств по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране новой инфекцией заразились около 2,7 млн человек, при этом 75,2 тыс. умерли.

Локдаун в Германии ввели в декабре прошлого года.

По решению властей были закрыты все учреждения, за исключением продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, медицинских клиник и некоторых других организаций.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами школьников перевели на удаленное обучение. Решение о переводе на удаленку детских садов принимали сами регионы. В начале текущего месяца карантинный режим в Германии был продлен. Тогда власти договорились, что предпринятые меры останутся в силе до 28 марта.

Как предполагает глава немецкой компании BioNTech, создавшей совместно с американской Pfizer вакцину против коронавируса, Угур Шахин, локдаун будет отменен в Германии к осени. «Во многих странах Европы и США к концу лета нам, вероятно, больше не потребуется локдаун», — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

При этом он предупредил, что «вирус никуда не денется». Как полагает Шахин, пройдет по меньшей мере год, прежде чем страны смогут взять эпидемическую ситуацию под контроль.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 19 марта объявила о наступлении в Европе третьей волны пандемии коронавируса. «Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — подчеркнула она, предупредив, что эта ситуация окажет влияние на экономику Евросоюза.

В Брюсселе, по ее словам, считают необходимым ускорение вакцинации населения. Она уточнила, что от новой инфекции надо привить минимум 70% взрослого населения ЕС.

Ранее 19 марта о начале третьей волны заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер. «Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас», — сказал он, выразив обеспокоенность ростом числа инфицированных в странах ЕС.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, в свою очередь, отметил, что «в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в ноябре предупреждали о возможном начале третьей волны коронавируса в странах Европы в первые месяцы 2021 года. Как отмечал спецпосланник организации по COVID-19 Дэвид Набарро, причина риска ее возникновения заключается в недостаточной реакции на пандемию. Он пояснил, что страны Евросоюза не смогли построить необходимую инфраструктуру для борьбы с заболеванием в летние месяцы 2020-го, после окончания первой волны.