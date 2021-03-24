«Налог ради мира»: как работают украинские санкции против России

Украина ввела санкции в отношении 23 россиян и 82 компаний, в том числе российских СМИ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».

Так, под новые украинские санкции, в частности, попали заместитель главы МВД России Александр Горовой, сенаторы из комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова и Олег Цепкин. При этом ограничения затронули не только россиян, но и трех французских депутатов Европарламента — Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапеля и Филиппа Оливье.

Также в санкционном списке оказались компания «Росгосстрах», ТАСС, «Газета.Ru», «Лента.ру», МИА «Россия сегодня» и многие другие российские компании и СМИ. К тому же в списке есть две белорусские фирмы — «Лайф групп» и «Экми косметикс групп».

Новые ограничения вводятся сроком на три года, они включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и запрет на осуществление закупок различных товаров и услуг.

К слову, помимо введения новых санкций, власти Украины пошли на снятие прошлых ограничений с двух россиян — Алексея и Дмитрия Ананьевых, а из перечня юридических лиц исключили российское акционерное общество «Башкирская содовая компания».

Собственно, причины снятия ограничений, как и введения новых санкций, украинские власти пока не уточнили. Однако МИД Украины было поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, новые санкции — часть обязательной программы, которая будет последовательно расширяться.

«Есть специальные люди, получающие зарплату за составление новых списков. Им необходимо постоянно демонстрировать, что Россия — враг Украины и находить все новые поводы.

Следовать этой программе в стране необходимо для того, чтобы быть частью правящей элиты. Те, кто существуют в этом пространстве «против России» становятся рукопожатными на Украине. Такие люди получают хорошую зарплату, повышение, «вкусные» командировки и так далее», — отметил эксперт.

Погребинский не исключает, что в ближайшее время появятся какие-либо новые ограничения. При этом он отметил, что украинские санкции не достигают какой-то цели — по сути, люди, которые этим занимаются, лишь решают свои проблемы. «Все это будет продолжатся до тех пор, пока не будет урегулирован кризис в отношениях между Украиной и Россией. И понятно, что скоро это не произойдет», — говорит он.

Внутренние цели

Различные санкции в отношении россиян или российских компаний власти Украины вводят с 2014 года. Ограничительные меры бывают нескольких видов: это могут быть как блокировки активов с ограничением торговых операций, так и визовые запреты или же прекращение действия отдельных международных договоров.

За прошлый год под украинские санкции попали 377 физических лиц и более 230 организаций.

К примеру, в списке оказались Московский государственный университет, государственный музей «Эрмитаж», Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Институт археологии Крыма РАН.

Зачастую те или иные ограничительные меры Украина оправдывает защитой национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме того, санкции могут вводиться под предлогом предотвращения нарушения, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

Новые ограничительные меры, с точки зрения председателя комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, можно охарактеризовать как демонстрацию враждебности по отношению к России для поддержания антироссийского фона в украинской политике, с помощью которого они оправдывают все недостатки и провалы своего правления.

«Украина до сих пор не смогла восстановить свою экономику до уровня 2013 года, когда у власти был Виктор Янукович — она где-то 40% не добирает до ВВП того уровня. Кроме того, в стране очень сложная социальная ситуация — не случайно рейтинг Зеленского уже упал до 19%, хотя на выборах голосовали за него более 70% избирателей.

В таких условиях Киеву надо поддерживать эту мифологию враждебной России и все списать на агрессию, которую якобы российская сторона ведет против Украины.

При этом каких-либо проявлений этой «агрессии» нет, где танки, пушки и стрельба — ничего этого нет. Поэтому это лишь поддержание этой мифологии, только благодаря которой держится нынешняя украинская власть и элита страны», — сказал сенатор «Газете.Ru».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что, вводя санкции в отношении российских СМИ, украинские власти пытаются лишить жителей своей страны альтернативных источников информации, которую они зачастую называют «пропагандой Кремля».

«Так они называют любое СМИ, которое пишет правду о ситуации на Украине. Поэтому украинские власти пытаются всячески их запретить, в особенности издания, пишущие на русском языке, чтобы как можно меньше людей на Украине продолжали говорить на русском — это для них цель достаточно серьезная и они пытаются ей следовать.

Конечно, такие санкции неприятны нам, потому что мы хотим, чтобы люди знали и другое мнение о тех событиях, которые происходят на Украине», — отметила депутат.

По мнению Журовой, не исключено, что «Газету.Ru» могли включить в санкционный список, потому что украинская сторона имела доступ к некому анализу того, насколько издание популярно среди граждан Украины.

«Возможно, они увидели, что вас слишком активно читают и поэтому ввели ограничительные меры», — подчеркнула депутат. По оценке редакции «Газеты.Ru», доля украинских читателей интернет-издания за год составила около 6,5-7% от общего числа пользователей.

Санкции работают?

Сам Зеленский называл антироссийские санкции «налогом ради мира, который нельзя отменять». Учитывая, что те или иные ограничительные меры Украина против России вводит уже семь лет, возникает вопрос, работают ли они. По мнению Алексея Пушкова, ответ на этот вопрос — «нет».

«Я сам нахожусь под украинскими санкциями в течение пяти-шести лет, но это никак не повлияло на мою профессиональную деятельность или возможность высказывать мое мнение.

Никакого практического смысла эти санкции не имеют, и ущерба России не наносят, а если и наносят, то самой Украине, которая уже потеряла где-то 75% торговли с РФ», — указал сенатор.

Товарооборот между нашими странами упал с $53 млрд при Януковиче до $11-12 млрд сейчас, продолжил Пушков — «то есть Украина наносит ущерб себе, они с упоением разрушают свою собственную экономику».

«Единственное оправдание для них — это «враждебная России» и для того, чтобы поддержать эту логику они периодически обновляют санкции и вводят новые ограничения без всяких оснований, только чтобы показать населению Украины как они борются с Россией», — подчеркнул сенатор.

С этим согласна и Светлана Журова. По ее словам, в целом антироссийские санкции Украины не наносят никакого ущерба России. В первую очередь от них проигрывает именно украинская сторона.

«Раньше между нашими странами был достаточно большой товарооборот, но теперь он значительно снизился. При этом вред от антироссийских санкций также признают в ряде европейских стран, многие наши разумные коллеги в ПАСЕ неоднократно об этом говорили», — резюмировала депутат.