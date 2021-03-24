И хочется, и колется: введут ли США санкции на Индию за С-400

В США не могут однозначно ответить на вопрос, стоит ли им вводить санкции в отношении Индии за приобретение ею оружия и военной техники у России. Так, адмирал Джон Акуилино, выдвинутый на должность главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США, заявил на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры, что Нью-Дели является «отличным партнером» для Вашингтона, в связи с чем Белому дому, возможно, стоило бы пойти альтернативным путем.

«Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией. И, считаю, что потенциально аспект уговоров [Индии], предоставления [Нью-Дели] альтернатив мог бы быть более верным подходом, — сказал он. — И, как мы видели на основе недавних обсуждений в формате «четверки», важность Индии и остальных [партнеров США] по «четверке» будет увеличиваться».

Под «четверкой» подразумевается четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), куда входят США, Индия, Австралия и Япония.

В Китае уверены, что формат был создан в качестве потенциального «азиатского НАТО», цель которого — противостоять военной мощи Пекина в регионе.

В середине марта в виртуальном формате состоялся первый саммит QUAD, по результатам которого стороны выразили приверженность совместному противостоянию угрозам в регионах Индийского и Тихого океанов и за их пределами.

Однако в отношениях двух партнеров, США и Индии наметились серьезные противоречия из-за сотрудничества последней с Россией в оборонной сфере.

На днях министр обороны США Ллойд Остин посетил с визитом Нью-Дели, где обозначил недовольство Белого дома планирующейся покупкой у России зенитно-ракетной системы С-400.

«Мы, безусловно, призываем всех наших союзников и партнеров отойти от российского оборудования и действительно избегать любых приобретений, которые могут спровоцировать санкции от нашего имени, — сказал он в ходе пресс-конференции. — Мы знаем, что они выразили заинтересованность в приобретении системы. Но они еще не приобрели С-400, так что оснований для введения санкций нет».

Так или иначе, Индия для США — стратегически важный партнер в регионе, что является одной из причин того, что Белому дому действительно будет трудно решиться на ухудшение двусторонних отношений из-за санкций, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор кафедры востоковедения МГМИО Сергей Лунев.

«Индию можно называть великой державой, и у США огромные планы на использование Индии против Китая. А сама Индия на эти позиции сходить не хочет, потому что она балансирует между Китаем и США», — отмечает эксперт.

Нью-Дели, в целом, старается придерживаться достаточно независимого внешнеполитического курса.

«Индия крайне важна для США, а рычагов какого-то серьезного давления на нее у США нет. Поэтому с Индией бесполезно говорить на эту тему. Страна по-прежнему проводит независимый внешнеполитический курс и такому давлению не поддастся. К тому же, Россия — военно-стратегический партнер номер один в Индии.

По закупкам вооружения Индией Россия намного опережает все другие страны. США, хотя и заняли некоторые ниши военно-технического сотрудничества с Нью-Дели, например, в военной-транспортной авиации, но они даже в тройку главных партнеров не вошли, заняв четвертое место, уступив Израилю и Франции», — отмечает Сергей Лунев.

В последние годы США стремились вывести Индию с орбиты России и Китая путем громких визитов, увеличением объемов продаж оружия и военного сотрудничества. Однако запланированная покупка Нью-Дели зенитно-ракетной системы у Москвы ставит Белый дом в трудное положение, особенно после того, как Конгресс ввел санкции против Турции за аналогичные действия с ее стороны.

Официальная позиция США состоит в том, что С-400 не могут сосуществовать с американским оборудованием, так как они могут использоваться для сбора разведданных об американских системах.

На этой неделе председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес призвал министра обороны США дать понять Индии, что Белый дом выступает против ее сделки с Москвой.

Санкции в адрес Нью-Дели могут быть введены на основании закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), который был подписан бывшим президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно документу, Вашингтон может вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора.

На закон ссылается и Боб Мендес, призывая главу Пентагона обозначить позиции США.

Однако адмирал Джон Акуилино отметил в своем выступлении, что у Индии и так давно налажены отношения с Россией, в том числе и касательно сотрудничества в сфере безопасности. В то же время, он подчеркнул, что Вашингтону стоит приложить усилия, чтобы уговорить Нью-Дели отказаться от своих планов по покупке С-400 и рассмотреть возможность приобрести американскую военную технику.

«Мы продолжим конкурировать с Россией в регионе», — добавил адмирал.

Как отмечает Сергей Лунев,

в США попросту должны понимать бесперспективность санкционного давления на Индию. Нью-Дели давно запланировал покупку С-400 и от сделки не откажется.

Стороны подписали соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов в октябре 2018 года. Как сообщали тогда в Кремле, Москва передаст Нью-Дели пять полков комплексов, а общая сумма сделки превысила $5 млрд. В июне российские власти сообщили, что вопросы по оплате решены, и поставки начнутся после 2020 года.

В прошлом году, как отмечает Сергей Лунев, министр обороны Индии Ражнатх Сингх специально прибыл в Москву на парад Победы чтобы просить российское руководство ускорить поставки С-400.

«Это совершенно невозможная вещь, чтобы американцы ввели санкции по поводу покупки С-400. Индия — очень важная страна для США, они наоборот хотят улучшить с ними отношения. Когда были иранские санкции, то США с Индией обращались гораздо мягче, чем с другими государствами, включая Японию, Южную Корею и т.д. Потому что Индия выбивала себе исключительное право на закупку иранской нефти и т.д. Ее главная задача — проведение независимого внешнеполитического курса, и она успешно с этим справляется», — резюмирует эксперт.